안전한 영종구, 첨단기술 기반 생활안전 인프라 ‘365생활안전센터’ 가동

지능형(AI) 선별 관제시스템 토대로 영종 전 지역 통합 관제 능력 확보

영종구 출범 안내 0 다음달 1일 영종구로 새출범하는 인천 중구의 365생활안전센터 운영 계획도. /인천 중구

7월 '영종구'라는 새 명칭으로 새출범하는 인천 중구가 시민 안전을 뒷받침할 '영종구 365생활안전센터(이하 365센터)'의 본격적인 가동을 시작했다.23일 중구에 따르면 365센터는 다음달 1일 영종구 출범에 발맞춰 구민들에게 첨단 기술 기반의 촘촘한 생활 안전망을 제공하고자 구축된 인프라로, 제2청 해송관 2층에 자리를 잡았다.365센터는 지난해 9월부터 실시설계와 보안성 검토 등을 거쳐 사업비 총 12억7000만원을 투입해 올해 3월 이전 구축 공사에 돌입했다. 이후 행정예고 시행, CCTV 연계 설정 등의 절차를 밟아 이달 20일부터 본격적인 시스템 가동에 들어갔다.특히 그동안 중구청과 경제자유구역청에서 각각 관제하던 영종국제도시 지역 내 CCTV 시스템을 365센터로 연계·통합해 완전한 일원화 관제 체계를 완성함으로써 각종 재난 및 사고 예방·대응력을 극대화할 수 있게 됐다.또한 최신 첨단기술을 활용한 '지능형(AI) 선별 관제시스템'을 기존 39대에서 250대로 대폭 확대했다. 이 시스템은 인공지능을 기반으로 CCTV에 포착된 사고, 재난, 산불, 범죄 등 이상징후를 스스로 감지·통보하는 게 특징이다.아울러 학교 주변 CCTV를 집중적으로 관제해 등하교 시간대 학생들의 안전을 보장하는 한편, 영종구-영종경찰서 간 비상 핫라인을 연계해 치안 공백을 원천 차단한다는 방침이다.중구 관계자는 "이번 365센터 가동은 첨단 정보통신기술을 활용해 한 차원 높은 안전 시스템을 마련한 것"이라며 "구민들이 365일 24시간 언제나 안심하고 생활할 수 있는 안전한 영종구의 초석이 될 전망"이라고 밝혔다.