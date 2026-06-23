최태원 회장 “AI 시대, 인재 기준 달라져…협력해야 더 큰 변화”

한국고등교육재단 신진학자상 시상식 참여

사진2 0 최태원 SK회장 겸 한국고등교육재단 이사장(왼쪽에서 3번째)이 22일 서울 강남구 한국고등교육재단(KFAS) 빌딩에서 열린 신진학자상 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. /한국고등교육재단

최태원 SK 회장 겸 한국고등교육재단(KFAS) 이사장이 "AI 시대를 맞아 인재의 기준도 달라지고 있다"며 "자신의 연구와 전문 분야에서 AI와 어떻게 협력하고 활용할지 고민해야 한다"고 강조했다. 또한 "개인 한 명의 기여도 중요하지만 여러 사람이 연결되고 협력할 때 훨씬 더 큰 변화를 만들 수 있다"고 말했다.23일 재단에 따르면 전날 최태원 회장은 서울 강남구 재단 빌딩에서 'KFAS 신진학자상' 수상자들과 해외유학을 떠나는 장학생들에게 이같이 당부했다.행사에는 'KFAS 신진학자상' 수상자 3명, 해외유학장학생 33명, 김유석 한국고등교육재단 대표, 재단 관계자 등 120여명이 참석했다.이날 'KFAS 신진학자상' 첫 수상자들에게는 "이 상은 더 큰 도전을 응원하는 의미를 담고 있다"며 "앞으로 어떤 연구와 노력으로 세상에 기여하고 변화를 만들어 가느냐가 이 상의 진정한 의미를 완성할 것"이라고 격려했다.'KFAS 신진학자상'은 박사학위 취득 후 독립 연구자로 도약하는 초기 단계의 연구자를 지원하기 위해 신설됐다. 수상자로는 김진환 경희대 의과대학 교수, 양재석 전남대 지리학과 교수, 최석영 연세대 언론홍보영상학부 교수 3명이 선정됐다. 올해는 사회혁신 영역을 중심으로 사회 문제에 새로운 접근법을 제시할 사회과학 분야 연구자를 대상으로 했다.각 수상자에게는 연구지원금 등 총 4000만원이 주어진다. 재단은 연구비 지원을 넘어 신진 연구자가 세계적 수준의 학자로 성장할 수 있도록 학술 네트워크 형성을 돕는다. 이를 위해 재단은 세미나, 동료 연구 교류, 국내외 석학 멘토링 프로그램 등을 운영하고, 연구 성과가 사회적 변화와 정책 혁신으로 이어질 수 있도록 후속 활동도 이어갈 예정이다.김유석 한국고등교육재단 대표는 "KFAS 신진학자상은 완성된 업적이 아니라 연구자의 가능성에 투자하는 상"이라며 "젊은 학자들이 자유롭게 탐구하고 세계적 연구자로 성장하도록 돕는 대한민국 대표 학술상으로 키워가겠다"고 밝혔다.한국고등교육재단은 고(故) 최종현 선대회장이 지난 1974년 '10년을 내다보며 나무를 심고, 100년을 내다보며 인재를 키운다'는 '십년수목 백년수인(十年樹木 百年樹人)'의 신념으로 설립한 공익재단이다. 우수한 인재 양성에 충실하겠다는 뜻에서 재단명에도 회사 이름이나 설립자 아호를 넣지 않았다.재단은 한국의 뛰어난 학생들이 세계 최고 수준 교육기관에서 박사과정을 수료할 수 있도록 지원해왔다. 대학 등록금은 물론 5년간 생활비까지 전액 지원하면서도 별도의 의무 조항은 두지 않는 것이 특징이다.또한 1997년 외환위기를 비롯해 코로나 팬데믹 등 위기 상황에서도 장학생들이 학업에만 전념할 수 있도록 지원을 이어왔다. 지난 52년 동안 해외유학장학제도, 대학특별장학제도 등을 통해 5300여명의 장학생을 지원했고, 세계 유수 대학의 박사 1000여명을 배출했다.1998년 제2대 이사장으로 취임한 최태원 회장은 선대회장 뜻을 이어받아 시대가 요구하는 인재상에 맞춰 육성 범위와 방식을 지속적으로 확장해왔다. 기존의 박사급 인재 양성을 넘어 학부생의 융합적 사고와 문제 해결 역량을 키우는 '인재림(人材林)' '문우림(文友林)'을 운영해 왔으며, 이번에는 'KFAS 신진학자상'을 신설해 인재 발굴부터 차세대 연구자 육성까지 이어지는 성장 생태계를 한층 강화했다.