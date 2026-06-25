

[카드뉴스] "왜 그걸 샀을까..." 한국인이 가장 후회하는 소비 TOP 7

구매할 때는 만족했지만 시간이 지나고 가장 후회한 소비들.

생각보다 많은 사람들이 같은 실수를 반복하고 있습니다.

1. 충동구매한 옷

세일에 끌려 구매했지만 실제로는 몇 번 입지 않거나 택도 떼지 않은 채 보관되는 경우가 많습니다.

옷 한 벌은 작은 지출처럼 보이지만 이런 소비가 반복되면 생각보다 큰 부담으로 돌아옵니다.

2. 할부로 구매한 고가 전자제품

출시 직후에는 꼭 필요해 보였던 스마트폰, 태블릿, 카메라, 게임기.

하지만 시간이 지나면서 사용 빈도가 크게 줄어드는 경우가 많습니다.

특히 할부 구매는 매달 빠져나가는 금액 때문에 만족감보다 부담감이 더 오래 남을 수 있습니다.

3. 무리한 자동차 구매

자동차는 차량 가격뿐만 아니라 보험료, 자동차세, 주유비, 정비비 등 유지비까지 고려해야 합니다.

월 소득에 비해 과도한 차량 구매는 생활비 부담으로 이어질 수 있습니다.

4. 방치된 구독 서비스

OTT, 음악 스트리밍, 쇼핑 멤버십, 각종 앱 서비스는 부담이 적어 보이지만 여러 개가 쌓이면 상당한 금액이 됩니다.

사용하지 않으면서 자동결제만 계속되는 경우도 적지 않습니다.

5. 과시용 소비

남들에게 보여주기 위한 소비는 만족감이 오래가지 않는 경우가 많습니다.

명품 가방, 고급 시계, 최신 전자기기, 구매의 기쁨은 짧지만 카드값과 할부금은 오래 남습니다.

6. 계획 없는 해외여행

여행은 즐거웠지만 카드 명세서를 보고 후회하는 사람들이 많습니다.

현지에서 분위기에 휩쓸려 쇼핑하거나 예산 없이 소비하면 예상보다 큰 지출로 이어질 수 있습니다.

7. 필요 없는 다이어트·건강 상품

고가의 운동기구, 건강식품 등광고나 SNS 후기를 보고 구매했지만 끝까지 사용하는 경우는 많지 않습니다.

생활 습관 개선 없이 제품만으로 효과를 기대하면 만족도가 낮아질 수 있습니다.

소비하기전에 꼭 고민해보세요

· 지금 꼭 필요한가?

· 3개월 뒤에도 사용할 것 같은가?

· 과시를 위한 소비는 아닌가?

· 하루만 더 생각해도 괜찮은가?

사람들이 소비를 후회하는 진짜 이유

대부분의 후회는 가격 때문이 아닙니다.

필요해서 구매한 것이 아니라 순간적인 감정, 스트레스, 비교 심리 때문에소비했기 때문입니다.

소비의 만족감은 짧지만 지출의 부담은 오래 남습니다.