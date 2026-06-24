LH, ‘2026 국토교통기술대전’서 청정에너지·탄소중립 기술 선봬

'LH가 그리는 탄소중립의 내일' 전시관 운영…26일까지

2026 국토교통기술대전」 LH 부스 현장사진 0 한국토지주택공사(LH)가 오는 26일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 국토교통기술대전' 행사를 위해 마련한 'LH가 그리는 탄소중립의 내일' 전시관 전경./LH

한국토지주택공사(LH)가 청정에너지와 탄소중립 기술을 한자리에서 선보인다.LH는 오는 26일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 국토교통기술대전'에 참가해 'LH가 그리는 탄소중립의 내일'을 주제로 특별 전시관을 운영한다고 24일 밝혔다.이번 전시는 LH 토지주택연구원(LHRI)이 수행한 국책 연구개발(R&D) 성과를 바탕으로 미래 도시와 주거 모델을 소개하는 데 초점을 맞췄다.전시관은 '자연을 담은 도시, 미래를 여는 주택'을 주제로 꾸며졌다. 나무 한 그루에서 시작된 탄소중립 실천이 주택과 도시 전반으로 확산되는 과정을 동선에 반영해 관람객들이 기술과 자연의 연결성을 체험할 수 있도록 구성했다.전시 구역은 청정에너지, 제로에너지 주택, 모듈러 주택, 탄소중립 체험 등 5개로 나뉜다. 각 공간에서는 디지털 시뮬레이션과 실물 전시, 체험형 콘텐츠를 통해 관련 기술을 소개한다.청정에너지 전시 구역에서는 신도시와 산업단지, 공동주택을 연계한 에너지 네트워크 구상과 재생에너지 활용 방안을 미디어 콘텐츠로 선보인다. 제로에너지 주택 체험 공간에서는 관람객이 태양광, BIPV, 히트펌프, 연료전지, 지열 등 다양한 기술을 조합해 에너지 자립형 건축물을 설계해볼 수 있다.제로에너지 공동주택 기술 전시관에서는 국가 R&D 사업을 통해 개발된 주요 설비와 기술 원리를 공개한다. 모듈러 주택 전시 공간에서는 모듈러 및 PC(Precast Concrete) 공법을 활용한 미래형 주거 모델을 직접 조립하며 체험할 수 있도록 했다.탄소중립 체험 프로그램도 마련됐다. 관람객들은 게임 형식으로 구성된 콘텐츠를 통해 생활 속 탄소 감축 방법을 익힐 수 있으며, 단지 내 배송 로봇과 순찰용 자율주행 로봇개 등 미래 주거 서비스도 확인할 수 있다.다음 날에는 코엑스 컨퍼런스룸에서 LH 토지주택연구원 주관으로 '2026 LHRI 동행 콘서트'가 열린다. 행사에서는 탄소흡수형 도시 조성 방안과 2050 제로에너지 주택 구현 전략 등 미래 주거 분야 연구 과제가 논의될 예정이다.정창무 LH 토지주택연구원장은 "국민이 연구 성과를 보다 쉽게 이해하고 체감할 수 있도록 전시를 준비했다"며 "지속가능한 도시와 주거 모델을 제시하기 위한 연구를 이어가겠다"고 말했다