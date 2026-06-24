[포토] 강남구, 서울 자치구 최초 ‘강남국악관현악단 창단’

강남국악관현악단 창단식 0 조성명 강남구청장(앞줄 오른쪽 일곱 번째)이 24일 서울 강남구 역삼1동복합문화센터 강남씨어터에서 열린 강남국악관현악단 창단식에서 김종섭 강남문화재단 이사장(왼쪽 일곱 번째) 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자

1 0 조성명 강남구청장이 24일 서울 강남구 역삼1동복합문화센터 강남씨어터에서 열린 강남국악관현악단 창단식에서 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자

강남국악관현악단 창단식3 0 조성명 강남구청장이 24일 서울 강남구 역삼1동복합문화센터 강남씨어터에서 열린 강남국악관현악단 창단식에서 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자

강남국악관현악단 창단식 0 김종섭 강남문화재단 이사장이 24일 서울 강남구 역삼1동복합문화센터에서 열린 강남국악관현악단 창단식에서 기념사를 하고 있다. /정재훈 기자

강남국악관현악단 창단식 0 24일 서울 강남구 역삼1동복합문화센터에서 열린 '강남국악관현악단' 창단식에서 단원들이 국악관현악 '춤추는 바다' 축하 공연을 하고 있다. /정재훈 기자

강남국악관현악단 창단식2 0 24일 서울 강남구 역삼1동복합문화센터에서 열린 '강남국악관현악단' 창단식에서 단원들이 국악관현악 '춤추는 바다' 축하 공연을 하고 있다. /정재훈 기자

조성명 강남구청장(앞줄 오른쪽 일곱 번째)이 24일 서울 강남구 역삼1동복합문화센터 강남씨어터에서 열린 강남국악관현악단 창단식에서 김종섭 강남문화재단 이사장(왼쪽 일곱 번째) 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 강남구는 전통음악을 계승하고 국악 대중화를 이끌기 위해 서울 자치구 최초로 국악관현악단을 창단했다. 앞으로 정기공연과 기획공연을 비롯해 코엑스, 강남스퀘어, 선정릉 등 주요 문화·관광 거점을 찾아가는 공연을 선보일 예정이다.