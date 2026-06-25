제9대 문경시의회 의정 마무리…4년 의정활동 되돌아봐

경북 문경시의회는 24일 본회의장에서 제9대 문경시의회 의원과 신현국 문경시장, 의회사무국 직원, 집행부 간부공무원 등 90여 명이 참석한 가운데 의정활동 마무리 행사와 2026년 하반기 공무원 공로연수식을 개최했다.
행사에서는 지난 4년간의 의정활동 영상을 상영한 데 이어 의원 전원에게 재직기념패를 수여했다. 이정걸 의장은 신현국 시장에게 의원들의 뜻을 담은 감사패를 전달했고, 신 시장은 의원들에게 공로패를 수여하며 의정활동에 대한 감사의 뜻을 전했다.
하반기 공로연수에 들어가는 유미숙 의회사무국장과 김경호 총무전문위원에게도 재직기념패와 공로패가 전달됐다.
이정걸 의장은 "제9대 문경시의회는 시민과 함께 지역 발전과 시민 행복을 위해 쉼 없이 달려왔다"며 "지난 4년간 의정활동에 최선을 다한 의원들과 의정 발전을 위해 함께한 모든 분들께 감사드린다"고 말했다.
2022년 7월 출범한 제9대 문경시의회는 정례회 8회와 임시회 28회 등 모두 36회, 304일간 회기를 운영했다.
이 기간 조례안 354건, 예·결산안 73건, 동의안 58건, 건의·결의안 7건 등 총 693건의 안건을 심의·의결했다.
또 행정사무감사 4회를 실시해 건의 477건, 촉구 278건, 시정 66건을 집행부에 요구했으며, 의원발의 조례·규칙 165건, 시정질문 118건, 5분 자유발언 72건을 통해 정책 제안과 집행부 견제 활동을 이어왔다.
이 같은 성과를 바탕으로 2025년 행정안전부 주관 지방의회 우수사례 경진대회 기관표창과 법제처 우수 자치입법 활동 지방의회 선정, 행정안전부 지방의회 업무 유공 장관 표창을 받는 등 지방의회 분야 3관왕을 달성했다.
한편 문경시의회는 다음 달 6일 제10대 문경시의회 첫 임시회를 열어 의장단을 선출하고 개원식을 갖는다.