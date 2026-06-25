제9대 문경시의회 의정 마무리…4년 의정활동 되돌아봐

제9대 문경시의회 의정활동 마무리, 새로운 출발 응원

문경시의회 0 제9대 문경시의회 의정활동을 마무리하며 의원들과 직원들이 기념촬영 했다/문경시의회

제9대 문경시의회가 4년간의 의정활동을 마무리하며 지역 발전과 시민 복리 증진을 위해 함께한 의원과 공직자들의 노고를 되새겼다.경북 문경시의회는 24일 본회의장에서 제9대 문경시의회 의원과 신현국 문경시장, 의회사무국 직원, 집행부 간부공무원 등 90여 명이 참석한 가운데 의정활동 마무리 행사와 2026년 하반기 공무원 공로연수식을 개최했다.행사에서는 지난 4년간의 의정활동 영상을 상영한 데 이어 의원 전원에게 재직기념패를 수여했다. 이정걸 의장은 신현국 시장에게 의원들의 뜻을 담은 감사패를 전달했고, 신 시장은 의원들에게 공로패를 수여하며 의정활동에 대한 감사의 뜻을 전했다.하반기 공로연수에 들어가는 유미숙 의회사무국장과 김경호 총무전문위원에게도 재직기념패와 공로패가 전달됐다.이정걸 의장은 "제9대 문경시의회는 시민과 함께 지역 발전과 시민 행복을 위해 쉼 없이 달려왔다"며 "지난 4년간 의정활동에 최선을 다한 의원들과 의정 발전을 위해 함께한 모든 분들께 감사드린다"고 말했다.2022년 7월 출범한 제9대 문경시의회는 정례회 8회와 임시회 28회 등 모두 36회, 304일간 회기를 운영했다.이 기간 조례안 354건, 예·결산안 73건, 동의안 58건, 건의·결의안 7건 등 총 693건의 안건을 심의·의결했다.또 행정사무감사 4회를 실시해 건의 477건, 촉구 278건, 시정 66건을 집행부에 요구했으며, 의원발의 조례·규칙 165건, 시정질문 118건, 5분 자유발언 72건을 통해 정책 제안과 집행부 견제 활동을 이어왔다.이 같은 성과를 바탕으로 2025년 행정안전부 주관 지방의회 우수사례 경진대회 기관표창과 법제처 우수 자치입법 활동 지방의회 선정, 행정안전부 지방의회 업무 유공 장관 표창을 받는 등 지방의회 분야 3관왕을 달성했다.한편 문경시의회는 다음 달 6일 제10대 문경시의회 첫 임시회를 열어 의장단을 선출하고 개원식을 갖는다.