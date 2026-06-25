6·25의 피비린내 나는 교훈, ‘대비 없는 군대’의 비극

北 기습은 ‘10분’, 우리 독자 위성은 ‘2시간’ 공백… 美 '실시간 감시' 정찰위성자산 빼면 ‘반쪽짜리 킬체인’

한미연합사령관 제시한 ‘2029년’…정치적 임기 맞추기 아닌 군사적 생존의 마지노선

0625 v.1 0 이동식 발사대(TEL)에서 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM)인 '화성-17형'이 거대한 화염을 뿜으며 발사되는 모습과 함께 좌측 상단에는 디지털 타이머로 00:00에서 00:10으로 넘어가는 연출과 함께 '북 기습 발사 (10분)'이라는 문구가 적혀 있다. 우측 상단에는 궤도를 돌고 있는 한국의 정찰 위성(우리 위성)이 그려져 있으나, 붉은색 'X' 표시와 함께 '(2시간 공백)'이라는 문구가 적혀 있다. 위성이 지구를 도는 궤도 주기의 특성상 한반도 상공을 상시 감시하지 못하고, 위성이 지나간 후 다음 위성이 올 때까지 탐지할 수 없는 '시간적 공백'이 존재함을 의미한다. / AI 합성이미지 (Gemini)

0625 v.2 0 미 정찰 위성(실시간 탐지)에서 발사되는 부채꼴 모양의 레이더/감시 빔이 한반도 전역(특히 북한 지역)을 실시간으로 '지속적 감시'하에 샅샅이 비추고 있다. (2시간 간격의) 한국 위성과 달리 공백 없이 상시 촘촘한 모니터링이 가능함을 보여준다. / AI 합성이미지 (Gemini)

0625 v.3 0 미국의 실시간 위성 정찰 정보 제공을 통해 북한 미사일의 궤적을 확인하고 즉시 한국군의 요격 자산인 현무-5 지대지 미사일의 발사를 결심한다. 정보가 전달됨과 동시에 한국군 지휘관들의 실루엣 앞으로 '요격 미사일 발사까지 T-minus'라는 문구가 표시되어, 일분일초를 다투는 긴박한 요격 카운트다운이 시작되었음을 보여준다./ AI 합성이미지 (Gemini)

0625 v.4 0 우리 육군' 마크가 선명한 대형 이동식 발사대(TEL)로부터 거대한 화염과 연기를 뿜어내며 한국군의 가장 강력한 타격 자산인 '현무-5 지대지 미사일'이 발사되고 있다. 중앙 상단에는 북한 미사일이 붉은색 궤도선 상에 놓여 있다. 현무-5가 이 궤적을 따라 정확하게 날아가 부딪치며 '요격 성공 (킬체인 완성)'이라는 문구가 적혀 있다. / AI 합성이미지 (Gemini)

1950년 6월 25일 새벽 4시, 폭풍처럼 밀려 내려온 북한군의 전차 굉음은 기습 침공에 전혀 대비하지 못했던 대한민국을 피로 물들였다. 당시 한국군은 북한의 대규모 병력 이동과 전쟁 징후를 감지할 자체적인 '눈'이 전무했고, 우방국의 경고조차 전략적으로 소화해내지 못했다.그 참혹한 결과로 한반도는 초토화되었으며, 수백만의 동포가 목숨을 잃거나 이산의 아픔을 겪어야 했다. 76년이 지난 오늘날, 대한민국은 세계 6위권의 군사 강국이자 방산 수출국으로 도약했다고 자부한다. 그러나 냉혹한 안보 현실 앞에서 던지는 질문은 그때와 다르지 않다.◇ "우리는 지금 북한의 기습을 우리 힘만으로 완벽하게 읽어낼 수 있는가."최근 현 정부와 안규백 국방부 장관의 "내일 당장 전작권을 회수해도 아무 문제가 없다"는 자신감이 연일 언론을 장식하고 있다.현재 군사정찰위성 5기를 확보했고, 세계 최대 수준의 고위력 탄도미사일 '현무-5'를 실전 배치했으니 자주국방의 토대가 완성되었다는 논리다. 참으로 가슴을 뛰게 하는 자주(自主)의 수사학이다. 하지만 군사 전문가들과 최전선 작전 담당자들의 시선은 냉정하다 못해 서늘하다.결론부터 말하자면, 오늘날까지도 미국이 보유한 최고 고도의 정찰 감시 위성 자산과 조기경보 시스템 없이는 한국군 자체만으로 북한의 기습 침공 준비를 완벽하게 알아내는 것은 불가능에 가깝다. 안보의 영역에서 '설마'나 '정치적 선언'이 끼어드는 순간, 그것은 곧 제2의 6·25와 같은 대재앙의 서막이 될 수 있다.◇ 北 기습은 '10분', 우리 위성은 '2시간' 공백… 美의 '실시간' 정찰 위성 자산 빼면 '반쪽짜리 킬체인'정부가 내세우는 '425 프로젝트' 중심의 독자 정찰위성 5기는 분명 한국군 감시 역량의 비약적인 발전이다. 약 2시간 주기로 북한의 주요 기지를 훑을 수 있다고 전해진다.그러나 한반도 작전 환경에서 '2시간의 공백'은 생사를 가르는 치명적인 틈이다. 북한이 고체연료 기반의 KN-23·24 등 단거리 탄도미사일(CRBM)을 터널형 영고지나 숲속에 숨겨두었다가 이동식 발사대(TEL)를 이용해 기습 발사하는 데 걸리는 시간은 채 10~20분에 불과하다.2시간마다 돌아오는 위성 카메라가 텅 빈 발사장을 비추고 있을 때, 이미 서울 상공에는 북한의 미사일이 날아들고 있을 수 있다는 뜻이다.미국이 운용하는 우주기반 적외선체계(SBIRS)와 최신형 차세대 적외선 위성(OPIR)은 미사일이 화염을 뿜으며 발사되는 그 '찰나의 순간'을 실시간으로 포착해 연합 지휘소에 경보를 전파한다.여기에 키홀(KH) 계열의 초고해상도 광학위성과 정밀 합성개구레이더(SAR) 위성 수십 기가 촘촘히 엮여 북한 전역을 물 틈 없이 들여다보는 미국의 '전 지구적 감시망'이 있기에 비로소 한국군의 3축 체계(킬체인·한국형 미사일방어·대량응징보복)도 표적을 찾아 작동할 수 있다.미국의 눈을 떼어낸 한국군의 현무-5는 날카로운 창일지언정, 눈을 감은 거인의 주먹과 다름없다.◇ 한미연합사령관이 제시한 '2029년'… 정치적 임기 맞추기 아닌 군사적 생존의 마지노선이러한 군사·기술적 한계와 연합작전의 빈틈을 누구보다 잘 아는 인물이 바로 제이비어 브런슨 한미연합사령관이다. 최근 브런슨 사령관이 전작권 전환의 시기로 '2029년 1분기'를 제시한 것을 두고, 일각에서는 미군이 의도적으로 전작권 환수를 지연시키려 한다는 정략적 해석을 내놓는다.심지어 이재명 정부의 임기(2025.6.4.~2030.6.3)와 조기 환수 공약을 흔들려는 의도가 아니냐는 목소리도 나온다.그러나 냉정하게 대세를 따져보면, 브런슨 사령관이 제시한 2029년 1분기는 현 정부의 '임기 내 환수'라는 큰 틀의 약속을 전혀 깨뜨리지 않는 시점이다. 대통령의 임기 중반에 안정적으로 군사 주권을 이양받는 시나리오다. 미군 측이 요구하는 것은 정치적 일정에 맞춘 조급한 '속도전'이 아니라, 완전운용능력(FOC)과 완전임무수행능력(FMC)을 제대로 검증할 수 있는 '물리적 시간'의 확보이다.한미연합 지휘통제체계(C2)인 CENTRIXS와 한국군의 KJCCS를 완벽하게 연동하고, 한국군 대장이 사령관을 맡는 미래연합사 구조에서 미군 증원 전력을 유기적으로 지휘할 수 있는 능력을 입증하는 데는 최소한 2~3 차례의 대규모 연합훈련 주기가 추가로 소요된다는 것이 연합사 측의 계산이다. 이는 군사적 안정성을 확보하기 위한 지극히 합리적이고 신중한 접근이다.안보는 100번을 잘하다가도 단 1번의 방심으로 국가의 존망이 갈리는 비대칭의 영역이다. 6·25 전쟁의 교훈은 북한의 선의나 우리의 막연한 자신감이 아니라, 철저한 대비와 강력한 동맹만이 평화를 지킨다는 사실을 웅변한다. 주권이라는 감성적 구호에 매몰되어 전작권 환수를 시한부 군사 작전처럼 밀어붙여서는 안 된다.브런슨 한미연합사령관이 제시한 2029년이라는 시간을 안보 다지기의 기회로 삼아, 미군의 정찰 자산을 완벽히 활용하면서 우리 군의 지휘 역량을 다지는 내실을 기해야 한다. 눈을 완전히 뜨지 못한 채 서둘러 안대를 벗는 군대는, 다시 한번 기습의 비극을 마주할 수 있음을 명심해야 할 때다.