1500억달러 한미 조선투자 시동…“정부가 위험 분담, 기업은 美시장 공략”

정책금융기관·조선3사 협의체 출범…미국 투자·수주 금융지원 본격화

구윤철 "조선협력은 한미전략투자 양대 축…기업 홀로 감당 어려운 위험 정부도 함께 나눠야"

(26.06.25)한미 조선협력투자의 효과적 이행을 위한 업무협약(MOU) 체결식02 0 25일 서울 여의도 한국수출입은행에서 열린 '한미 조선협력투자의 효과적 이행을 위한 업무협약(MOU) 체결식'에 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 박동일 산업통상부 산업정책실장, 권대영 금융위원회 부위원장, 이상균 HD현대중공업 대표이사를 비롯한 관련 관계부처와 기업 대표 등 관계자가 참석했다. /산업통상부

정부가 미국 조선시장 공략에 나서는 국내 조선사들의 최대 부담인 초기 투자 위험을 정책금융으로 분담하겠다고 공식화했다. 한미 조선협력 프로젝트가 단순한 해외 투자를 넘어 국내 조선 생태계 전체의 새로운 성장동력이 될 수 있도록 금융지원 체계를 구축하겠다는 것이다.구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 25일 서울 여의도 한국수출입은행에서 열린 '한미 조선협력투자 업무협약(MOU)' 체결식에서 "조선협력투자는 대미투자와 함께 한미전략투자의 양대 축"이라며 "개별 기업이 홀로 감당하기 어려운 위험과 초기 투자의 불확실성을 정부와 정책금융기관이 함께 나눌 수 있는 방안을 적극 마련해 달라"고 밝혔다.이어 "세계 최고 수준의 우리 조선사가 미국 조선업 재건을 지원하는 동시에 대형 조선사뿐 아니라 중소 조선사와 기자재 협력업체까지 새로운 일감과 시장을 확보하는 호혜적 투자가 돼야 한다"며 "국내 중소 조선사와 기자재 협력업체도 '팀 코리아'로 함께 참여할 수 있는 길을 마련해 달라"고 당부했다.이날 협약은 지난해 11월 체결된 '한미 전략적 투자 MOU'에 따른 1500억달러 규모 조선협력투자를 본격 이행하기 위한 첫 제도적 기반이다. 한미전략투자공사와 한국수출입은행, 한국산업은행, 한국무역보험공사, 한국해양진흥공사 등 정책금융기관, HD현대중공업·삼성중공업·한화오션 등 조선 3사가 참여했다.협약에 따라 참여 기관들은 '한미 조선협력투자 협의체'를 구성해 미국 투자 프로젝트 발굴과 정책금융 지원, 사업 추진 상황 등을 공동 관리한다. 한국수출입은행이 협의체 간사를 맡아 기관 간 협력과 사업 진행을 총괄한다.정부는 이번 협의체를 통해 미국 현지 조선소 투자와 함정 건조·유지보수(MRO), 상선 건조 등 다양한 한미 조선협력 사업에 필요한 금융지원 체계를 마련한다는 계획이다. 기업들이 미국 시장에 진출하는 과정에서 부담해야 하는 대규모 투자 비용과 금융 리스크를 정책금융이 뒷받침하는 구조다.권대영 금융위원회 부위원장은 "한미 조선협력투자는 우리 조선산업이 세계 시장에서 역량을 펼칠 절호의 기회"라며 "신설된 한미전략투자공사와 정책금융기관, 민간 금융권까지 긴밀한 협력체계를 바탕으로 필요한 금융지원이 차질 없이 이뤄지도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.박동일 산업통상부 산업정책실장은 "MASGA는 K-조선 역사상 처음 추진되는 전략적 해외 진출 프로젝트로 미국 내에서도 우리 기업에 대한 발주 움직임 등 고무적 흐름이 계속되고 있다"면서 "정책 금융기관들 간 원활한 공조를 통해 기업들의 미국 시장 진출이 차질 없이 이루어질 수 있도록 지원해 달라"고 당부했다.조선업계도 정부의 금융지원과 함께 실질적인 사업 발굴 의지를 밝혔다. 이상균 HD현대중공업 대표이사는 "한미 조선협력이 실질적인 성과로 이어지는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 협력이 한국 조선산업 성장과 미국 조선산업 재건을 함께 이끄는 협력체계로 발전해야 한다"고 말했다.이어 "조선업계는 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 수익성과 실행력을 갖춘 다양한 투자 기회를 발굴하겠다"며 "정부도 이에 맞춰 다각적인 지원책을 마련해 한미 조선협력의 새로운 전기를 함께 만들어 나가길 기대한다"고 밝혔다.정부는 이번 협약을 계기로 한미전략투자공사와 정책금융기관, 조선업계 간 협력 체계를 본격 가동해 미국 조선시장 진출 프로젝트를 구체화하는 한편, 대형 조선사뿐 아니라 국내 중소 조선사와 기자재 업체까지 참여하는 '팀 코리아' 체계를 확대해 나갈 방침이다.