베네수엘라 규모 7 이상 강진 잇따라…“32명 사망·700명 부상”

美 지질조사국 "1만~10만명 사망 가능"

베네수엘라 정부, 국가비상사태 선포

TOPSHOT-VENEZUELA-EARTHQUAKE 0 24일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 대규모 강진이 발생한 후, 사람들이 카라카스 동부의 알타미라 지역의 무너진 건물을 살펴보고 있다./AFP 연합

베네수엘라와 카리브해 지역에서 24일(현지시간) 규모 7.2의 지진이 발생한 직후, 불과 40초 만에 규모 7.5의 강진이 뒤따랐다고 미국 CNN방송과 로이터통신 등이 보도했다.CNN에 따르면 이날 오후 6시 4분께 베네수엘라 북부의 카리브해 연안 마을 모론 서부 지역에서 규모 7.2 지진이 발생했으며, 첫 번째 진앙에서 남서쪽으로 약 45㎞ 떨어진 지점에서 규모 7.5 지진이 이어졌다.베네수엘라의 수도 카라카스에서 광범위한 피해가 보고됐으며, 카라카스의 로스 팔로스 그란데스 지역에서는 건물이 붕괴해 구조대가 긴급 출동했다. 피해 규모는 아직 정확히 파악되지 않았다고 CNN은 설명했다.수도 국제공항인 마이케티아 시몬 볼리바르 국제공항은 건물이 붕괴돼 폐쇄됐다.미국 지질조사국(USGS)은 지진 발생 깊이를 첫 번째 지진 21.9㎞, 두 번째 지진 10㎞로 파악했다.델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 최소 32명의 사망자가 발생했으며, 부상자는 700명 이상이라고 발표했다.로드리게스 대통령은 국가 비상사태를 선포했으며, 현재 수백 명의 구조 인력이 피해자를 수색 중이다.로이터통신에 따르면 미국에 수감 중인 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령은 "조국의 비극에 깊은 슬픔을 느낀다"는 메시지를 전했다.1967년 카라카스 지진을 겪었던 한 주민은 "이번 지진은 그 어떤 경험과도 달랐다"고 말했다. 또 다른 주민은 "현장은 마치 공포 영화 같았다"고 토로했다.카라카스 서부에 사는 한 주민은 "지진이 시작되자마자 사람들 비명이 들리기 시작했다"며 "모두 계단으로 뛰어 내려갔다"고 지진 발생 당시의 긴박한 상황을 전했다.USGS는 사망자 수가 최소 1만명에서 최대 10만명에 달할 수 있다고 내다봤으며, 막대한 인명 피해와 대규모 재산 피해가 발생할 가능성이 크다고 경고했다.