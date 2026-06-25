李 “핵심사업 투자, 영남·충청·강원·제주·호남 등으로 확대”

이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 열고 "수도권 핵심 인프라는 그것대로 고도화해 나가고, 동시에 지방 곳곳에 새로운 산업경제 기반을 구축해 수도권과 지방이 함께 윈윈하는 '모두의 성장' 시대를 반드시 열어가야 한다"며 이같이 말했다.
그러면서 "이에 관한 구체적 청사진을 곧 국민 여러분께 보고드릴 예정"이라고 밝혔다. 오는 29일 이 대통령 주재로 열리는 '국토공간 대전환' 민관 합동회의에서 관련 구상이 공개될 가능성이 크다.
이 대통령은 "일부 산업의 경이적인 성장 효과가 국토의 90%를 차지하는 지방까지 확산하지 못하면 국토발전, 균형발전이라는 측면에서 불균등의 골이 훨씬 심화될 수 있다"고 말했다.
또 "수도권이 모든 것을 빨아들이는 수도권 1극 체제를 극복하지 못하면 지금 우리가 경험하는 좋은 변화의 태풍은 한순간의 미풍에 그칠 수 있고, 자칫하면 상상하기조차 어려운 위기의 폭풍으로 변할 수 있다"고 지적했다.
이 대통령은 임기 2년 차 국정 운영 방향과 관련해서도 주요 국정과제의 제도화에 속도를 내겠다는 뜻을 밝혔다. 초과세수 활용과 부동산 세제, 노동·연금 개혁을 함께 거론하며 과감한 지방 발전 전략도 흔들림 없이 추진하겠다고 했다.