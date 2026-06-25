李대통령, 이재용과 청와대 회동…반도체 지방투자 막판 조율

2026062301001443100079011 0 이재명 대통령이 지난 2월 4일 청와대에서 열린 '청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회'에 입장하며 이재용 삼성전자 회장과 인사하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 25일 이재용 삼성전자 회장과 청와대에서 만나 호남권 반도체 클러스터 구축 등 반도체 지방 투자 계획을 논의했다. 오는 29일 지방균형발전 전략을 논의하는 민관 합동회의를 앞두고 삼성전자의 대규모 지방 투자 구상을 막판 조율한 것으로 풀이된다.이 대통령은 이날 오후 이 회장과 한 시간 넘게 회동하고 관련 의견을 교환한 것으로 전해졌다.앞서 이 대통령은 지난 19일 청와대에서 최태원 SK그룹 회장도 만나 지역 투자 계획을 논의한 것으로 알려졌다. 삼성전자와 SK하이닉스의 지방 투자 구상이 29일 회의에서 공개될 가능성이 거론되는 가운데, 청와대가 재계와의 사전 조율에 속도를 내는 모습이다.오는 29일 청와대에서 열리는 회의에서는 호남 반도체 클러스터 조성을 비롯해 삼성전자와 SK하이닉스 등의 호남 및 충청권 투자 계획이 공개될 것으로 알려졌다.김용범 청와대 정책실장은 지난 24일 지방 반도체 클러스터 조성 계획에 대해 "논의 마무리 단계가 다가오고 있다"며 "확정이 되면 기업들과 부처가 모여 한 번에 국민에게 설명해 드리는 자리를 마련하려 한다"고 말했다.정부는 현재 '5극3특' 국가균형발전전략과 남부권 반도체 벨트 구축을 추진 중이다. 5극3특은 5개 초광역권과 3개 특별자치도를 중심으로 국토 성장축을 다극화하겠다는 구상이다.오는 8월 시행을 앞둔 '반도체 산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법'에도 지역 균형발전을 고려한 반도체 클러스터 지원 방안과 인허가 특례 등이 담겼다.이 대통령은 최근 취임 1주년 기자회견에서도 "모든 국민과 국토가 성장의 기회와 혜택을 고루 누리는 초격차 산업 강국으로 나아가겠다"며 "조만간 성장 전략의 대전환을 이뤄낼 대규모 투자 프로젝트를 국민 앞에 공개해드릴 것"이라고 밝힌 바 있다.업계에서는 호남과 충청권에 수백조원대 투자가 이뤄져 전·후공정을 아우르는 반도체 클러스터와 재생에너지 인프라, 인공지능 AI 산업 생태계가 조성될 수 있다는 관측이 나온다. 삼성전자와 SK하이닉스가 충청권에서 운영 중인 반도체 생산 거점을 확장할 가능성도 함께 거론된다.오는 30일에는 최태원 회장이 광주를, 내달 2일에는 이재용 회장이 충남 아산을 방문해 반도체 및 AI 데이터센터 설립 등 관련 구상을 밝힐 것이라는 전망도 나온다.