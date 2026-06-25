李대통령 “강력한 국방력으로 평화 한반도 반드시 만들 것”

참전국 인연, 외교·안보협력 기반 계승
비정규군 유공자 3명에 무공훈장 수여
참전유공자 제도적 지원 등 예우 확대
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이 대통령은 이날 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에 참석해 "국민주권정부는 영웅들이 만든 이 위대한 대한민국을 흔들림 없이 지켜나가겠다"고 말했다. 행사에는 참전유공자와 유족, 유엔 참전국 외교사절, 정부·군 관계자 등 약 1000명이 참석했다.
특히 이 대통령은 "강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고, 전쟁이 일어날 걱정도 싸울 필요도 없는 평화의 한반도를 반드시 만들어 내겠다"며 "그것이 목숨과 청춘을 바치며 이 나라를 지킨 영웅들께 우리가 드릴 수 있는 가장 확실한 보답"이라고 강조했다.
이어 "지금 우리가 누리는 평화와 번영은 거저 얻어진 것이 아니다"라며 "조국의 명운이 백척간두에 섰을 때 자신의 모든 것을 바쳐 전장을 누빈 영웅들의 고귀한 희생과 헌신으로 일궈진 것"이라고 말했다.
이날 기념식에서는 6·25전쟁 전후 비정규군 또는 미군 소속으로 특수 임무를 수행한 유공자 3명에 대한 포상도 이뤄졌다. 고(故) 김장성 용사에게는 충무무공훈장이, 이영복 용사와 고 전하정 용사에게는 각각 화랑무공훈장이 수여됐다. 이 대통령은 "늦었지만 이제라도 합당한 명예를 되찾은 참전용사와 유가족 여러분께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다"고 했다.
참전유공자 예우 확대를 위한 제도 개선도 언급했다. 이 대통령은 "지난 5월 20일부터 참전유공자 보훈단체의 회원 자격을 유족까지 확대하는 참전유공자법 개정안이 시행되고 있다"며 "국가를 위한 헌신이 당대에 그치지 않고 대를 이어 자랑스럽게 계승될 수 있도록 제도적 지원을 견고히 만들어 가겠다"고 밝혔다.
유엔 참전용사에 대한 감사도 전했다. 이 대통령은 "대한민국의 자유와 평화의 토대에는 이름조차 들어보지 못한 동방의 작은 나라를 위해 청춘을 바친 유엔 참전용사들의 희생이 자리하고 있다"고 말했다.
그러면서 "76년 전 전장에서 피로 맺은 연대가 오늘날 세계 평화와 번영을 함께 만들어가는 동반자 관계로 이어지고 있다"고 했다. 이는 6·25 참전국과의 인연을 보훈 차원을 넘어 현재의 외교·안보 협력 기반으로 계승하겠다는 뜻으로 풀이된다.
이 대통령은 기념식 이후 참전유공자와 유족들이 참석한 위로연에서도 "대한민국이 오늘날 전 세계적으로 각광받는 나라가 된 것도 다 여러분들의 기여 덕분"이라고 말했다.