초대형 프로젝트 예고한 김용범 “숫자 매우 낯설 것”

김용범 정책실장, 관훈클럽 초청 토론회<YONHAP NO-4872> 0 김용범 대통령비서실 정책실장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 모두발언을 하고 있다./연합뉴스

김용범 청와대 정책실장이 오는 29일 열리는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 반도체와 기가와트(GW)급 AI 데이터센터(AIDC), 피지컬 AI 분야의 대규모 프로젝트를 공개하겠다고 밝혔다.김 실장은 26일 오전 유튜브 방송 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연해 국민보고회와 관련해 "반도체, 기가와트급 AI 데이터센터 구축, 피지컬 AI 등 3대 분야에서 정부와 기업들이 같이 노력해서 만든 프로젝트를 설명하는 자리"라고 말했다.삼성그룹이 1000조원대 투자 계획을 발표할 것이라는 관측에 대해서는 구체적인 숫자를 언급하지 않았다. 다만 김 실장은 "나오는 숫자들이 매우 낯설 것"이라고 말했다.일각에서 제기되는 '정부의 기업 팔 비틀기' 비판에는 선을 그었다. 김 실장은 "세계 넘버 원투 기업들"이라며 "쥐어짠다고 하는 기업이 아니다"라고 밝혔다.그러면서도 투자 규모를 둘러싼 논쟁 가능성은 인정했다. 김 실장은 "워낙 규모와 나오는 숫자들이 커 '이게 진짜냐'부터 시작해 논쟁은 격화될 것으로 보인다"며 "왜 이렇게 큰 규모의 투자 계획이 나오는지에 대해서는 발표에 참여하는 기업들도 직접 설명할 것"이라고 말했다.김 실장은 전력과 용수 공급 문제도 주요 과제로 꼽았다. 그는 "전력과 용수를 우리가 서포트할 수 있느냐는 질문에 여러 번 말하지만 지금은 여유가 있다"면서도 "열심히 팹도 짓고, 용지도 확장하겠지만 우리의 속도보다 AI 수요가 폭발할 것"이라고 전망했다.이어 "전력도 지어야 하는데 원자력은 8~10년 걸린다"며 선제 대응 필요성을 강조했다. 김 실장은 "전력이라는 괴물이 나를 쫓아와 따라잡힐 것 같다. 내 뒷다리를 물을 것 같다는 공포가 있다"고 말했다.김 실장은 코스피 전망에 대해서도 낙관적인 입장을 보였다. 그는 "상장회사가 1년에 200조원 정도 이익을 낼 때 지수가 2500~3000 정도 했다"며 "올해 800조~900조원 예상하면 4배 올라가는 건 기본"이라고 말했다.또 국가별 글로벌 증시 순위에서 한국이 미국, 중국, 일본, 영국에 이어 세계 5위를 기록하고 있다고 언급하며 "2~3년 뒤에는 시총 기준으로 3강 된다. 저랑 내기하시죠"라고 말했다.다만 김 실장은 반도체 호황과 세수 증가가 시장에 막대한 유동성을 밀어 넣는 압력으로 작용할 수 있다고 짚었다. 그는 "이 특별한 시기를 들여다보면 볼수록 더 크고 더 오래 갈 것 같다"며 "이 많은 돈이 몰려오면 돈이 어디로 흘러가고 어디에 머무르는가. 부동산 걱정이 당연히 된다"고 말했다.반도체 호황의 성과가 특정 계층에만 집중되지 않도록 환류 프로그램이 필요하다는 점도 강조했다. 김 실장은 "일부러 더 걷는다는 것이 아니다"라며 "세금이 더 들어오면 그걸 환류시켜야 하지 않느냐"고 밝혔다.AI 시대가 가져올 고용 충격에 대한 대비도 주문했다. 김 실장은 "챗GPT나 제미나이가 온 뒤로 고용이 떨어지고 있다"며 "원래 20, 30대가 어려웠지만 훨씬 더 어려운 상황"이라고 진단했다.