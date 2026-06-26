대우건설, 지속가능경영보고서 발간…AI·스마트건설 강조

1 0 대우건설 2026 지속가능경영보고서.

대우건설은 경영활동을 통해 창출한 경제, 사회, 환경적 가치와 성과를 다양한 이해관계자에게 공개하기 위해 '2026 지속가능경영보고서'를 발간했다고 26일 밝혔다.올해 보고서는 국제 지속가능경영 공시 기준인 '국제 지속가능경영보고서 표준(GRI Standards) 2021'을 기반으로 작성했다. 또한 유럽연합(EU)의 기업지속가능성보고지침(CSRD)에 따른 '이중 중대성' 평가 방식을 적용했다.이는 기업이 사회와 환경에 미치는 영향뿐 아니라, 사회·환경적 변화가 기업의 재무적 성과와 경영활동에 미치는 영향까지 함께 고려해 핵심 중대 이슈를 선정하는 방식이다.이를 통해 대우건설은 △고객만족 및 품질관리 △인공지능(AI) 및 스마트건설 체계 구축 △산업안전보건 관리 △기후변화 대응 △윤리·준법경영 등 총 5개 분야를 중대 이슈로 선정하고 관련 전략과 성과를 보고서에 담았다.또한 지속가능경영의 새로운 방향으로 올해 경영방침인 '미래를 위한 도전, 초건설(Hyper E&C)'를 제시하고, 이를 실현하기 위한 세 가지 핵심 가치로 △초안전 △초품질 △초연결을 설정했다. 이에 따라 안전 최우선, 품질 경쟁력 강화, AI와 스마트건설 기술을 활용한 혁신 확대 등에 대한 회사의 활동과 성과, 계획을 보고서에 소개했다.지역사회 및 환경과의 상생 노력도 담았다. 대우건설은 지방자치단체 및 환경단체와 협력해 중랑천 생태보전 활동을 추진하는 등 환경 보호와 지역사회 발전을 위한 다양한 활동을 지속적으로 확대하고 있다고 설명했다.