동부건설, 내달 경남 ‘센트레빌 아스테리움 거제’ 분양

센트레빌 아스테리움 거제 투시도 0 센트레빌 아스테리움 거제 투시도.

동부건설은 오는 7월 경상남도 거제시에 '센트레빌 아스테리움 거제'를 분양할 예정이라고 26일 밝혔다.해당 단지는 경상남도 거제시 상동동 681번지 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 29층, 10개동, 총 1307가구 규모로 조성된다. 타입별 가구수는 △84㎡A 943가구 △84㎡B 280가구 △99㎡A 84가구다.거제의 산업 기반인 삼성중공업 거제조선소까지 약 5㎞, 한화오션까지 약 7.5㎞ 떨어져 있으며, 고현동 인프라도 공유할 수 있다. 차량 이동을 통해 홈플러스, 고현시장, 거제농수산물종합유통센터 등을 이용할 수 있다. 단지 북측으로 계룡산 등산로가 있다.교통 환경은 거제중앙로, 계룡로, 국도우회도로, 거제동서로 등이 인접해 있다. 고현버스터미널은 약 2.5㎞ 거리에 있다. 서울과 거제를 약 2시간대로 연결하는 남북내륙철도가 2031년 개통을 목표로 추진 중이다. 또한 2035년 가덕도신공항이 개항 예정이다.단지 앞에 고현초가 있으며, 고현중, 거제상문중·고 등도 인근에 있다. 약 2㎞ 거리에 있는 고현동 학원가 이용도 용이하다.전 가구 4베이 판상형 구조를 적용하고 남향 위주 단지 배치를 통해 채광과 통풍 효율을 높였다. 주차 공간은 모두 지하 주차장으로 설계했다.단지 입구에는 품격 있는 '아스터 루미너스 게이트(문주)'와 휴게 공간인 '센트레 티하우스', 대규모 녹지 공간인 '그랜드 그린 3600' 등이 들어선다. 또한 약 120m 길이의 복합놀이공간인 그랜드 플레이 120(물놀이터 등) 등도 마련할 예정이다.특화 커뮤니티로 단지 내 수영장을 도입했으며 약알칼리성 광천수 사우나, 파노라마 조망을 품은 스카이라운지, 게스트하우스 등을 조성할 계획이다.단지 내 도서관, 독서실 형태의 '라이브러리 랩'을 조성하고 교보문고 도서 큐레이션 서비스를 적용할 예정이다. 종로엠스쿨과 연계한 교육 프로그램도 도입할 계획이다.