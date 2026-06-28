“고유가 피해지원금 효과 톡톡…소상공인 매출 10.6% 증가”

중기부, 추경 지원금 지급 후 3주간 분석…부산(16%)·소매업(16.4%) 매출 증가 견인

1 0 고유가 인포그래픽.

중소벤처기업부는 올해 추가경정예산을 통해 지급된 고유가 피해지원금이 전국 소상공인과 골목상권의 매출 회복에 마중물 역할을 하고 있는 것으로 확인됐다고 28일 밝혔다.이번 분석은 중기부가 한국신용데이터의 소상공인 매출 데이터(국세청 데이터 제공에 동의한 16만 개사 대상)를 활용해 진행했다. 국민 70%를 대상으로 지급된 2차 지원금 지급 시점(5월 18일)부터 6월 7일까지 3주간의 전국 사업자 매출 변화를 전년 동기와 비교 분석한 결과다.분석 결과에 따르면 지원금 지급 이후 소상공인 매출은 전년 동기 대비 10.6% 증가했으며 지급 전주와 비교해도 2.7% 늘어난 것으로 집계됐다.지역별로는 전국 17개 광역시·도 모두에서 매출이 전년 동기 대비 5% 이상 성장했다. 특히 부산이 16.0%로 가장 높은 증가율을 기록했으며 경남(14.7%), 대구(14.0%), 인천(13.8%) 등이 뒤를 이었다. 매출 증가폭이 가장 낮았던 제주 역시 5.2%의 성장세를 보였다.업종별로는 생활물가와 밀접한 소매업이 16.4% 증가해 가장 큰 수혜를 입었고, 교육서비스업도 11.2% 늘어나며 전체 평균을 상회했다. 반면 예술·스포츠·여가업은 4.6% 증가에 그쳤다.전통시장 활성화 효과도 뚜렷했다. 부산 동구 수정전통시장(123.7%), 강원 동쪽바다중앙시장(114.8%), 경남 삼천포중앙시장(114.0%) 등 일부 전통시장은 전년 동기 대비 매출이 2배 이상 급증했다.이병권 중기부 제2차관은 "민간 데이터 기업과의 협업을 통해 고유가 피해지원금이 민생경제 회복에 기여했다는 점을 실증적으로 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 공공과 민간의 소상공인 데이터를 통합 구축해 보다 정교한 맞춤형 정책을 수립하는 데 적극 활용하겠다"고 말했다.