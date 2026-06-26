[2026 부산모빌리티쇼] 국민차 아반떼 세계 최초 공개…디자인·연비·SDV ‘삼박자’

‘아트 오브 스틸’ 기반 스포티한 디자인

가솔린 2.0 및 1.6 하이브리드 운영

플레오스 커넥트 적용

clip20260626074023 0 현대차 '디 올 뉴 아반떼' 외관 및 내관 / / 해당 이미지는 AI로 만들어졌습니다.

하이브리드 모델, 연비·동력 성능 강화…전동화 특화 기능 적용

플레오스 커넥트, SDV 전환기 새로운 사용자 경험 제시

현대차 '디 올 뉴 아반떼'가 2026 부산모빌리티쇼에서 세계 최초로 공개됐다. '국민차'로 불려온 아반떼의 8세대 완전변경 모델로 플래그십 세단 더 뉴 그랜저에 이어 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'와 차세대 생성형 AI 에이전트 '글레오 AI'가 탑재됐다.26일 현대차에 따르면 신형 아반떼의 외장은 브랜드의 디자인 언어인 '아트 오브 스틸'을 바탕으로 정교한 선과 강인한 면의 조화를 담아냈다. 펜더의 볼륨을 강조해 당당하면서도 스포티한 이미지와 안정적인 자세를 갖춘 것이 특징이다.전면부는 'H-엣지 라이팅 주간주행등'을 통해 차량이 더욱 넓고 낮아 보이도록 했으며 미래지향적인 그릴 디자인으로 역동적인 이미지를 더했다. 측면부는 정제된 실루엣과 세단 본연의 비례감을 구현했다. 특히 강인한 펜더와 길게 뻗은 후드가 조화를 이루며 존재감을 드러낸다.후면부는 전면부와 조화를 이루는 'H-엣지 라이팅' 형상의 테일램프를 적용해 넓고 낮은 스탠스를 강조했다. 제원은 전장 4765㎜·전폭 1855㎜·전고 1425㎜·휠베이스 2750㎜다. 특히 전장과 휠베이스는 기존 모델 대비 각각 55㎜와 30㎜ 늘어났고 전폭은 30㎜ 넓어져 중형 차급에 가까운 실내 공간을 확보했다.디 올 뉴 아반떼의 파워트레인은 가솔린 2.0과 1.6 하이브리드 두 가지다. 가솔린 2.0 모델은 최고 출력 149PS로 기존 가솔린 1.6 모델 대비 26PS 향상돼 한층 경쾌하고 여유로운 주행 성능을 제공하면서 IVT 변속기와 결합돼 효율성도 확보했다.하이브리드 모델은 스마트스트림 가솔린 1.6 하이브리드 엔진을 탑재하고 변속기 구조 최적화, 구동모터(P2) 출력 및 배터리 용량 개선 등으로 기존 모델 대비 높아진 시스템 합산 최고 출력 157PS를 확보함과 동시에 효율을 끌어올렸다.또한 하이브리드 모델에는 전방 교통 흐름과 내비게이션 정보를 바탕으로 브레이크 페달 조작 빈도를 줄여주는 '스마트 회생 제동 3.0'과 목적지까지의 경로 및 도로 상황을 예측·분석해 배터리 충전량을 최적으로 제어함으로써 실주행 연비를 높이는 '하이브리드 계층형 예측 제어 시스템'을 탑재했다. 아울러 전기차처럼 무시동 상태에서도 공조·인포테인먼트 등의 기능을 이용할 수 있는 '스테이 모드'를 적용했다.'내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2(NSCC 2)'와 'SBW(전자식 변속 레버) P단 긴급제동'을 현대차 최초로 적용한 것도 주목을 끈다. 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2는 고속도로나 자동차 전용도로뿐 아니라 일반도로에서도 과속구간·과속 방지턱·교차로 등에서 자동 감속을 지원한다.SBW P단 긴급제동은 긴급 상황에서 전자식 변속 레버의 'P 버튼'을 누르는 것만으로 차량의 가속을 제한하고 감속·정차시킬 수 있다. 정차 또는 저속 주행 중 가속 페달을 브레이크로 오인해 급하게 밟는 상황에서 구동력을 제한하고 제동을 수행하는 '페달 오조작 안전 보조(PMSA)'도 적용했다.이 밖에도 차량이 지나온 궤적을 스스로 기억해 후진 시 자동으로 조향을 제어해주는 '기억 후진 보조(MRA)'와 원격 스마트 주차 보조(RSPA)를 동급 최초로 탑재했다. 서라운드 뷰 모니터(SVM)·후방 모니터(RVM)·후방 교차 충돌방지 보조(RCCA)를 갖춰 좁은 골목 주행 및 주차 상황에서도 한층 편리한 경험을 제공한다.현대차는 디 올 뉴 아반떼에 안드로이드 오토모티브 운영체제 기반의 차세대 인포테인먼트 시스템인 플레오스 커넥트를 탑재해 새로운 디지털 사용자 경험을 제시하고 소프트웨어 중심 차량(SDV)로의 패러다임 전환을 가속화했다.탑승객은 고해상도 대화면에서 내비게이션·미디어·차량 설정 등 다양한 기능을 한눈에 파악하고 손쉽게 조작할 수 있다. 주행 중에도 화면 분할을 통해 여러 정보를 동시에 확인할 수 있어 편의성과 몰입감이 더욱 높아졌다.플레오스 커넥트는 차세대 생성형 AI 에이전트인 '글레오 AI'와 다양한 앱을 내려받을 수 있는 '플레오스 앱마켓'을 통해 맞춤형 모빌리티 경험을 선사한다. 글레오 AI는 자연스러운 연속 대화를 이해해 단순한 차량 제어를 넘어 지식 검색은 물론 여행 일정 추천과 감성적인 대화까지 지원한다.이 밖에도 현대차는 신형 아반떼에 오디오 바이 뱅앤올룹슨 프리미엄 사운드·빌트인 캠 2 플러스·무선 소프트웨어 업데이트(OTA)·현대 디지털 키 2·워크 어웨이 락·스마트폰 무선 충전·1열/2열 100W 초고속 충전 USB 포트 등 동급 최고 수준의 편의 사양을 적용했다.호세 무뇨스 현대차 대표이사는 "디 올 뉴 아반떼는 독보적인 디자인과 실내 공간, 안전성, 디지털 경험까지 균형 있게 갖춰 차급의 새로운 기준을 제시하는 모델"이라며 "앞으로도 현대차는 소프트웨어 및 전동화 경쟁력을 지속적으로 확보해 혁신적인 모빌리티 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.한편 현대차는 이번 부산모빌리티쇼에서 2040㎡ 규모의 전시공간에 디 올 뉴 아반떼와 더 뉴 그랜저 실차 전시를 중심으로 한 플레오스 커넥트 체험 콘텐츠를 마련했다. 아이오닉 5·더 뉴 아이오닉 6·아이오닉 9·코나 일렉트릭·더 뉴 스타리아 리무진 일렉트릭·디 올 뉴 넥쏘 등과 연계한 전시·체험 프로그램도 운영한다.