기아, 휠체어·일반 승객 함께 타는 ‘PV5 UD택시’ 서울 달린다

휠체어 측면 탑승·저상 설계 적용…교통약자 이동 편의 강화
장애인 콜택시 부족 해소 기대…택시업계 운영 효율성도 높인다
28일 기아는 서울시가 오는 7월 1일부터 12월까지 운영하는 '유니버설 디자인(UD) 택시' 시범사업에 참여한다고 밝혔다.
UD택시는 장애인 콜택시와 달리 휠체어 사용자와 일반 승객이 모두 이용할 수 있도록 설계된 새로운 형태의 택시다. 서울시가 전국 최초로 도입하는 교통 모델로, 시범운영에는 PV5 WAV 12대가 투입된다. 중증보행장애인에게 우선 배차되며, 일반 승객도 기존 중형택시와 동일한 방식과 요금으로 이용할 수 있다.
PV5 WAV는 교통약자의 이동 편의를 고려해 개발된 전용 차량이다. E-GMP.S 플랫폼 기반의 저상 설계와 넓은 실내 공간을 갖췄으며, 휠체어 사용자가 인도 쪽에서 안전하게 탑승할 수 있는 측면 탑승(Side Entry) 방식을 적용했다. 휠체어 고정 장치와 보호자가 함께 탑승할 수 있는 3열 구조도 마련해 안전성과 편의성을 높였다.
기아와 서울시는 이번 사업이 장애인 콜택시 공급 부족을 완화하고 교통약자의 이동 수요 증가에 대응하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 또한 하나의 차량으로 장애인 이동 지원과 일반 택시 영업을 병행할 수 있어 택시업계의 운영 효율성과 수익성 개선에도 기여할 것으로 보고 있다.
기아 관계자는 "PV5 WAV는 기획 단계부터 교통약자의 이동 편의를 최우선으로 고려한 맞춤형 모빌리티"라며 "서울시와의 협력을 시작으로 누구나 자유롭고 안전하게 이동할 수 있는 모빌리티 생태계 구축에 앞장서겠다"고 말했다.