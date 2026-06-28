기아, 휠체어·일반 승객 함께 타는 ‘PV5 UD택시’ 서울 달린다

서울시와 7~12월 시범운영…PV5 WAV 12대 투입

휠체어 측면 탑승·저상 설계 적용…교통약자 이동 편의 강화

장애인 콜택시 부족 해소 기대…택시업계 운영 효율성도 높인다

(사진 1) 기아 PV5 WAV 기반 서울시 UD택시 정면 및 후면 모습 0 기아 PV5 WAV 기반 서울시 UD택시 정면 및 후면 모습./기아

(사진 3) 기아 PV5 WAV 기반 서울시 UD택시 실내 모습 0 기아 PV5 WAV 기반 서울시 UD택시 실내 모습./기아

(사진 5) 기아 PV5 WAV 기반 서울시 UD택시 휠체어 고정 장치 모습 0 기아 PV5 WAV 기반 서울시 UD택시 휠체어 고정 장치 모습./기아

기아의 PV5 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle) 기반 유니버설 디자인(UD) 택시가 다음 달부터 서울 시내에서 시범 운행된다. 휠체어 사용자와 일반 승객이 함께 이용할 수 있는 국내 첫 택시 모델로, 교통약자의 이동권 확대와 택시 운영 효율성 제고가 기대된다.28일 기아는 서울시가 오는 7월 1일부터 12월까지 운영하는 '유니버설 디자인(UD) 택시' 시범사업에 참여한다고 밝혔다.UD택시는 장애인 콜택시와 달리 휠체어 사용자와 일반 승객이 모두 이용할 수 있도록 설계된 새로운 형태의 택시다. 서울시가 전국 최초로 도입하는 교통 모델로, 시범운영에는 PV5 WAV 12대가 투입된다. 중증보행장애인에게 우선 배차되며, 일반 승객도 기존 중형택시와 동일한 방식과 요금으로 이용할 수 있다.PV5 WAV는 교통약자의 이동 편의를 고려해 개발된 전용 차량이다. E-GMP.S 플랫폼 기반의 저상 설계와 넓은 실내 공간을 갖췄으며, 휠체어 사용자가 인도 쪽에서 안전하게 탑승할 수 있는 측면 탑승(Side Entry) 방식을 적용했다. 휠체어 고정 장치와 보호자가 함께 탑승할 수 있는 3열 구조도 마련해 안전성과 편의성을 높였다.기아는 시범사업에 앞서 서울시와 함께 택시업계 의견을 수렴하고 휠체어 이용자를 대상으로 시연회를 진행하는 등 차량 개선 작업을 거쳤다. 시범운영 기간 수집되는 이용 실적과 만족도 등은 향후 UD택시 확대 여부를 결정하는 자료로 활용될 예정이다.기아와 서울시는 이번 사업이 장애인 콜택시 공급 부족을 완화하고 교통약자의 이동 수요 증가에 대응하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 또한 하나의 차량으로 장애인 이동 지원과 일반 택시 영업을 병행할 수 있어 택시업계의 운영 효율성과 수익성 개선에도 기여할 것으로 보고 있다.기아 관계자는 "PV5 WAV는 기획 단계부터 교통약자의 이동 편의를 최우선으로 고려한 맞춤형 모빌리티"라며 "서울시와의 협력을 시작으로 누구나 자유롭고 안전하게 이동할 수 있는 모빌리티 생태계 구축에 앞장서겠다"고 말했다.