포스코이애씨, ‘더샵 검단레이크파크’ 1순위 청약 최고 15.4대 1 기록

1 0 더샵 검단레이크파크 투시도.

포스코이앤씨는 인천 검단신도시에 선보이는 '더샵 검단레이크파크'가 1순위 청약에서 최고 15.4대 1의 경쟁률을 기록했다고 26일 밝혔다.한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 25일 진행된 더샵 검단레이크파크 1순위 청약 접수 결과, 특별공급을 제외한 1307가구 모집에 총 9189건이 접수돼 평균 7.03대 1의 경쟁률을 기록했다.블록별로는 22블록이 677가구 모집에 4838건이 접수돼 평균 7.15대 1을 기록했다. 23블록은 630가구 모집에 4351건이 접수돼 평균 6.91대 1의 경쟁률을 나타냈다.최고 경쟁률은 22블록 전용 59㎡A 타입에서 나왔다. 해당 타입은 126가구 모집에 1940건이 접수되며 15.40대 1의 경쟁률을 기록했다. 이어 23블록 전용 59㎡A 타입은 125가구 모집에 1635건이 접수돼 13.08대 1의 경쟁률을 보였다.앞서 지난 24일 진행된 특별공급 청약에서는 22·23블록 합산 총 4577건의 청약이 접수되며 흥행이 예고됐다. 특히 22블록 전용 59㎡A 타입 생애최초 특별공급에서는 67가구 모집에 1139건이 몰리며 17대 1의 최고 경쟁률을 기록했다.당첨자 발표는 22블록이 7월 2일, 23블록이 7월 3일이며, 정당계약 예정일은 14~18일이다.해당 단지는 검단신도시 첫 '더샵' 브랜드로 조성된 단지다. 인천 검단신도시 22·23블록에 지하 3층~지상 29층, 총 26개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 2857가구 규모로 조성된다.인천2호선 완정역과 인천1호선 검단호수공원역 이용이 가능한 더블역 생활권에 자리한다. 서울 5호선 연장 및 GTX-D 노선 등 광역 교통망 확충 기대감도 갖췄다.