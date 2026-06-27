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사회 노동·환경·복지

[오늘날씨] 30도 웃도는 무더위…전국 대체로 맑음

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이세미 기자

승인 : 2026. 06. 27. 09:23

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초여름 더위 쿨링포그1
경기 과천시 서울대공원에서 관람객들이 쿨링포그가 설치된 미리내 다리를 지나가고 있다. /정재훈 기자
토요일인 27일 전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도 이상으로 오를 것으로 보인다.

기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠으나, 내륙을 중심으로 낮최고기온이 30℃ 이상으로 오르는 곳이 많아 주말 야외활동 시 수분 섭취와 휴식이 필요하다.

오늘 낮최고기온은 24~32℃로 예보됐다. 중부지방은 오후부터 가끔 구름많겠고, 남부지방과 제주도는 구름많다가 늦은 오후부터 맑아지겠다.

이날 아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 23~32도로 예상된다. 주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 19도 △인천 20도 △춘천 17도 △강릉 18도 △대전 18도 △대구 16도 △전주 18도 △광주 19도 △부산 18도 △제주 20도다.

낮 최고기온은 △서울 32도 △인천 30도 △춘천 30도 △강릉 27도 △대전 32도 △대구 29도 △전주 31도 △광주 31도 △부산 27도 △제주 26도로 예상된다.

기상청은 당분간 아침 최저기온이 평년(최저 18~20℃, 최고 25~29℃)과 비슷하거나 조금 낮겠고, 낮 최고기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠다고 밝혔다.

아울러 전국이 대체로 맑겠으나 남부지방과 제주도는 구름이 많다가 늦은 오후부터 맑아질 것으로 보인다. 제주도 남동쪽 안쪽 먼바다와 제주도 남쪽 바깥 먼바다, 남해동부 바깥 먼바다에는 이날 오저까지 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니 항해나 조업하는 선박은 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준이다.


이세미 기자

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