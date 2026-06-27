김아령, 2026 대한민국 한복모델 선발대회 ‘진’ 선발

김다정 '선' 이설아 '미' 각각 뽑혀…모두 65명 수상

오늘(27일) 인스파이어 리조트 개최…1100여명 관람

아시아투데이 우종순 회장, 주요 내빈으로 개최 축하

2026 대한민국 한복모델 선발대회 0 정사무엘 대한민국 한복모델 선발대회 조직위원장 겸 한문화진흥협회 회장(앞줄 오른쪽 열 번째과 아시아투데이 우종순 회장(앞줄 오른쪽 두 번째)과 민주당 임오경 의원(앞줄 오른쪽 일곱 번째), 샤픽 라샤디 주한 모로코 대사(앞줄 오른쪽 여덟 번째), 민주당 백혜련 의원(앞줄 왼쪽 여덟 번째)이 27일 인천 중구 인스파이어 엔터테인먼트 리조트내 인스파이어 볼룸에서 열린 '2026 대한민국 한복모델 선발대회'의 개막을 축하하고 있다./송의주 기자

2026 대한민국 한복모델 선발대회 0 27일 인천 인스파이어 엔터테인먼트 리조트내 인스파이어볼룸에서 열린'2026 대한민국 한복모델 선발대회'에서 진·선·미로 선발된 김아령 씨(가운데)와 김다정 씨(왼쪽), 이설아 씨가 한 자리에 모여 수상의 가쁨을 나누고 있다./송의주 기자

2026 대한민국 한복모델 선발대회 0 아시아투데이 우종순 회장(가운데)이 27일 인천 인스파이어 엔터테인먼트 리조트내 인스파이어 볼룸에서 열린 '2026 대한민국 한복모델 선발대회'에 앞서 대회 조직위원장인 정사무엘 한문화진흥협회 회장(왼쪽) 부부와 기념촬영을 하고 있다./송의주 기자

2026 대한민국 한복모델 선발대회 0 '2026 대한민국 한복모델 선발대회' 결선 진출자들이 27일 인천 중구 인스파이어 엔터테인먼트 리조트내 인스파이어 볼룸에서 본 행사로 열린 패션쇼에서 멋진 한복 자태를 과시하고 있다./송의주 기자

김아령 씨가 올해 대한민국 한복모델 선발대회에서 최고의 영예인 '진'으로 뽑혔다.김씨는 27일 인천 인스파이어 엔터테인먼트 리조트내 인스파이어 볼룸에서 열린 '2026 대한민국 한복모델 선발대회'에서 빼어난 한복 자태를 높이 평가받아 '진'으로 선발됐다.대구 지역 예선을 거친 김씨는 '진' 왕관과 더불어 상금 500만원을 거머쥔 뒤 "수상을 전혀 예상 못해 깜짝 놀랐고, 너무 감개무량하다"면서 "한복의 아름다움을 널리 알리는데 한몸을 바치겠다"고 수상 소감을 밝혔다.뒤를 이어 김다정 씨와 이설아 씨가 '선'과 '미'의 영광을 차지했다. 서울과 인천 지역 예선을 각각 통과한 김씨와 이씨는 "한복의 우아한 매력을 전 세계에 홍보하고 싶다" "너무 과분한 상이지만, 자리에 걸맞는 활동을 하고 싶다"고 차례로 포부를 밝혔다.이들 외에 '최우수상'의 임진아·신진영·유혜란·최태영·차혜주·심금숙 씨, '우수상'의 =윤현아·어설아·김나온·장광미·최금주 씨, '장려상'의 형설·임효진·김민지·김희원·박제니·배선경·신지원·서명선·마유 후류가와·정지원 등 모두 65명이 수상의 감격을 누렸다.이날 대회에서는 시상식에 앞서 모로코 전통 의상 패션쇼와 결선 진출자들의 런웨이 최종 심사, 갈라 디너쇼가 열렸다. 대회장을 찾은 1100여 명의 관객들은 진지하고 적극적인 자세로 행사를 관람하며 박수갈채를 아끼지 않았다.아시아투데이 우종순 회장은 백혜련·임오경 민주당 의원과 김두관 전 경남도시사 등 정계 인사들, 한국패션디자이너연합회 이상봉 회장 등 패션계 종사자들, 샤픽 라샤디 주한 모로코 대사 등 40여 개국 대사관 관계자들과 함께 주요 내빈으로 무대에 올라 대회 개막을 선언했다.한문화진흥협회가 주최하는 대한민국 한복모델 선발대회는 출범 12년째를 맞이했다. 올해는 서울·인천·부산·대구·대전·전주 등 국내 7개 지역과 프랑스·태국 등 세계 20개국의 본선과 결선에서 13 대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 다양한 연령대의148명이 결선에서 한복 맵시를 뽐냈다.연령대 별로는 20대가 48명으로 가장 많았고, 30대와 40대가 각각 43명와 35명으로 뒤를 이었다. 이밖에 50대가 18명, 60대가 4명이었다. 연령대 별 선발 인원이 다른 이유에 대해 주최 측은 "해당 연령대 지원자가 타 연령대에 비해 상대적으로 적었기 때문"이라고 설명했다.입상자들은 세계 각국과의 국교 수립을 기념하는 국가 행사와 해외 50여 개국 정부가 참여하는 '세계 의상 페스티벌'에서 국가 대표 한복 모델로 활동하게 된다. 또 국외 행사 초청시 항공·호텔·의전 차량·헤어·메이크업·한복 등을 모두 지원받는 특전이 주어진다.한문화진흥협회 정사무엘 회장 겸 대회 조직위원장은 "우리의 기준을 세계의 기준으로 만들자는 목표 아래 출발했다"면서 "우리의 자랑스러운 복식 문화인 한복의 활성화 및 세계화를 위해 더 많은 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.● 2026 대한민국 한복모델 선발대회 주요 부문 수상자 : ▲진=김아령 ▲선=김다정 ▲미=이설아 ▲최우수상=임진아·신진영·유혜란·최태영·차혜주·심금숙 ▲우수상=윤현아·어설아·김나온·장광미·최금주▲장려상=형설·임효진·김민지·김희원·박제니·배선경·신지원·서명선·마유 후류가와·정지원▲이상봉상=김이브·임아정·정유원