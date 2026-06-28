수출입은행, 조선·방산 중소기업에 美 사이버보안 인증 지원

'미 사이버 보안 성숙도 모델 인증(CMMC)' 취득 지원

취득 비용 70% 지원 및 인증 취득 노하우 공유 예정

한국수출입은행_여의도_본점_전경 0 한국수출입은행 여의도 본점 전경./한국수출입은행

한국수출입은행이 국내 주요 조선사와 협력하는 중소·중견기업의 미국 진출을 돕기 위해 나섰다.수출입은행은 28일 '미 사이버 보안 성숙도 모델 인증(CMMC, Cybersecurity Maturity Model Certification)' 취득을 위한 컨설팅 지원을 추진 중이라고 밝혔다.CMMC는 미 국방부와 계약을 수행하는 과정에서 미 연방계약정보(FCI) 또는 통제대상 비기밀 정보(CUI)를 취급하는 기업이 정보 보호 역량을 입증하기 위해 충족해야 하는 사이버보안 인증 제도다.수은은 인증 취득에 필요한 비용의 70%를 지원하고, 국내 주요 조선사는 인증 취득 노하우를 전수할 예정이다.최근 국내 조선·방산기업의 미국 조선업·함정사업 참여가 늘어나면서 미국 방산 공급망에 들어가는 중소·중견 협력사도 CMMC 인증을 확보해야 할 필요성이 커지고 있다.특히 CMMC는 단순한 서류 심사나 일회성 인증이 아니라, 정보 보호 정책 수립부터 보안 통제 이행까지 종합적인 관리 체계를 요구하는 만큼 인증 절차가 복잡하고 비용 부담이 적지 않다. 이에 자체 대응이 어려운 중소·중견기업을 중심으로 전문 컨설팅 지원 수요가 증가하고 있다.이런 부담을 줄이기 위해 수은은 대기업과 협력사의 동반성장을 지원해 온 '상생형 패키지 컨설팅'을 방산 분야로 확대할 계획이다. 상생형 패키지 컨설팅은 수은이 대기업과의 협업을 통해 중소·중견 협력사가 공통으로 겪는 문제를 발굴하고 일괄 지원하는 프로그램이다.수은은 현재 HD현대중공업, 한화오션 등 주요 조선사와 협력체계 구축을 협의하고 있다. 세부 운영 방안이 확정되는 대로 지원을 본격화할 예정이다.수은은 이번 사업이 국내 방산 공급망 전반의 사이버 안보 역량을 강화하는 것은 물론 '한미 조선업 협력 프로젝트(MASGA)' 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.한국수출입은행 관계자는 "최근 한미 간 조선·방산 협력이 확대되고 미국 함정사업 참여 기회가 늘어나는 등 K-방산의 글로벌 시장 진출이 가속화되고 있다"며 "우리 중소·중견기업들이 규제 문턱에 가로막히지 않고 미국 시장에 원활하게 진입할 수 있도록 든든한 가교 역할을 하겠다"고 말했다.