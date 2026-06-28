KB국민은행, 새희망홀씨 금융비용 지원…7% 넘는 이자 원금 상환

이자 성실 납부 고객 대상…영업점에서 신청 가능

올해 민간중금리대출도 1조5300억원 규모로 확대

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KB국민은행은 28일 취약차주의 금융비용 부담 완화를 위해 '새희망홀씨Ⅱ 금융비용 지원제도'를 시행한다고 밝혔다.이번 제도는 KB금융그룹의 'KB국민행복 희망프로젝트'의 일환으로, 지난 3월 새희망홀씨Ⅱ 신규 대출금리를 1%포인트 인하한 데 이어 금융취약계층의 이자 부담을 실질적으로 줄이기 위해 마련됐다.지원 대상은 기존 국민은행 신용대출을 새희망홀씨Ⅱ 상품으로 전환한 고객 가운데 성실하게 이자를 납부하고 있는 차주다. 신청은 오는 12월 31일까지 영업점에서 가능하다.KB국민은행은 대출금리가 연 7%를 초과하는 구간의 이자 부담을 지원해 해당 금액을 대출 원금 상환에 활용할 수 있도록 할 계획이다. 이를 통해 고객은 대출잔액을 줄이는 동시에 향후 발생하는 이자 부담도 낮출 수 있다.KB국민은행 관계자는 "이번 제도는 금융취약계층의 금융비용 부담을 실질적으로 완화하기 위한 포용금융 프로그램"이라며 "고객의 경제적 어려움을 함께 나누고 금융 부담을 덜 수 있는 다양한 포용금융 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.한편 KB국민은행은 중·저신용자에게 제공하는 민간중금리대출 공급도 확대하고 있다. 올해 개인신용평점 하위 50% 고객을 대상으로 제공하는 민간중금리대출을 1조5300억원 규모로 공급하는 등 포용금융 강화에 나서고 있다.