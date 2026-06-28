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사회 교육·행정자치

여름철 ‘호우 이재민’ 임대주택 지원 세분화…안전 관리 강화

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김보영 기자

승인 : 2026. 06. 28. 13:19

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행안부, 여름철 호우 피해 대비 '맞춤형 구호 서비스' 가동
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정부는 여름철 호우로 인한 이재민의 생활 불편을 최소화하기 위해 임시주거시설을 지원하고, 구호·기부 물품을 제공하는 등 '맞춤형 구호 대책'을 가동한다/연합
정부가 여름철 집중호우로 인한 이재민의 생활 불편을 최소화하기 위해 단계별 임시주거시설을 제공하고, 구호·기부 물품 지원이 확대된다.

행정안전부는 호우 피해 이재민의 생활 불편을 줄이기 위한 '맞춤형 구호 대책'을 마련하고 재난 발생 시 본격 가동한다고 28일 밝혔다.

이번 대책은 재난이 장기화될 경우 대피 기간이 늘어나는 상황에 대비해 이재민의 거주 기간과 피해 정도에 따라 지원 체계를 세분화한 것이 특징이다.

행안부는 임시주거시설을 대피 기간을 초기·중기·장기로 구분해 운영한다. 대피 초기에는 체육관이나 학교 강당 등 집단시설을 지원하고, 중기에는 개별숙박시설을 연계한다. 아울러 대피가 장기화될 경우 조립주택과 임대주택을 지원해 주거 불편을 최소화한다.

임시주거시설 단계별 운영과 함께 이재민의 위생을 개선하고 목욕쿠폰과 이동차량도 지원된다. 대피소 생활이 길어질 때 위생과 이동 불편이 커지는 점을 감안한 조치다.

구호물품 또한 대피 기간과 피해 정도에 따라 맞춰 지급된다. 특히 재난 상황에 따라 일시구호세트 및 응급·취사구호세트를 신속히 제공하고, 주말이나 야간에도 추가 구호물품 공급에 차질이 없도록 비상연락망 등 지원 체계를 강화한다.

또한 재난 규모에 따라 탄력적인 구호 활동이 이뤄질 수 있도록 현장 점검 지도반과 조사반을 구성하고, 지자체의 이재민 구호 정책을 면밀히 살필 계획이다.

김광용 재난안전관리본부장은 "정부는 기존 공급자 중심의 획일적인 지원 대책에서 벗어나 재난으로 삶의 터전을 잃은 이재민 한 분 한 분까지 세심하게 살필 수 있는 맞춤형 구호 서비스를 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.






김보영 기자

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