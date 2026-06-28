채무 대국 中, 정부 부채마저 5년새 2배 증가 비상

숨겨진 지방 부채도 상당
G1 부상 야심에 걸림돌
그럼에도 5년여 전만 해도 정부 부채는 그나마 여유가 있었다. 50조 위안(元·1135조원) 전후로 GDP의 50%에도 미치지 못했다. 그러나 올해 상반기를 기준으로 할 경우 얘기는 확 달라진다. 5년 만에 2배를 가볍게 넘는 100조 위안 이상으로 폭증하면서 재정 건전성에 직격을 가한 것으로 분석되고 있다. GDP 대비 80% 전후에 이른 것이 확실하다고 해야 한다. 중국 경제 당국으로서는 사상 처음 직면한 위기 국면이라고 할 수 있다.
여기에 최대 70조 위안까지 되는 것으로 알려진 지방 정부의 숨겨진 부채까지 더할 경우 상황은 상당히 심각해질 수 있다. 정부의 GDP 대비 부채 비율이 160%까지 수직 상승하게 된다. 미국이나 일본 못지 않게 된다고 할 수 있다. 이에 대해 익명을 요구한 베이징의 경제 평론가 천(陳)모씨는 "GDP 대비 정부의 부채 비율이 160%가 됐다면 상황은 진짜 예사롭지 않다고 해야 한다. 경제 운용에 상당한 부담이 된다"면서 국면이 상당히 어려운 방향으로 흘러갈 수 있다고 경계했다.
사실 기업 부채가 GDP 대비 175%에 이른 현실까지 상기하면 정말 틀린 말이 아니라고 할 수 있다. 정부와 기업 부채의 합계가 GDP의 335%에 이르게 된다면 분명 이렇게 단언해도 괜찮다. 더구나 최근 슬그머니 늘어나는 중인 가계 부채까지 더할 경우 더욱 그렇다고 할 수 있다. 트리플 부채가 GDP 대비 400%를 가볍게 넘을 가능성이 높다. GDP의 600%에 가깝다는 소문은 절대 괜한 게 아니라고 할 수 있다.
중국은 올해 4.5∼5% 성장을 목표로 하고 있다. 매년 5% 성장을 목표로 내건 사실을 감안하면 상당히 보수적으로 잡았다고 할 수 있다. 이유는 많다. 내수 부진을 비롯해 과잉 생산, 디플레이션(경기 침체 하의 물가 하락)의 일상화 등이 걸림돌로 꼽힌다. 그러나 정부 부채가 지난 5년 사이에 폭증한 사실을 상기할 경우 이 문제 역시 이유로 거론돼야 한다. 중국이 기업 및 가계 쪽 역시 마찬가지이기는 하겠으나 정부 부채의 관리에 유독 각별한 신경을 기울여야 하지 않을까 싶다. 그렇지 않을 경우 G1의 꿈은 상당한 정도로 휘청거릴 수 있다.