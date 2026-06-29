민간 재원 유치로 확 바뀐 칠곡 ‘놀이터 맛집’…관람객 51% 껑충

롯데·초록우산 공모사업 선정돼 칠곡호국평화기념관 내 놀이시설 새 단장

새 단장한 칠곡호국평화기념관 유아평화체험관 0 김재욱 칠곡군수가 새롭게 단장한 칠곡호국평화기념관 내 유아평화체험관(맘편한 놀이터)에서 아이들과 나란히 앉아 두 손으로 턱을 괴는 '꽃받침' 포즈를 취하며 활짝 웃고 있다/칠곡군

경북 칠곡군이 적극적인 민간 재원 유치를 통해 새롭게 단장한 칠곡호국평화기념관 내 유아평화체험관이 지역을 대표하는 이른바 '놀이터 맛집'으로 급부상하고 있다. 시설 개선 이후 나들이객이 폭증하며 칠곡군의 발로 뛰는 세일즈 행정이 빛을 발했다는 평가다.칠곡군은 롯데그룹과 초록우산이 공동 추진한 전국 공모사업에 선정돼 지난 3월 새 단장을 마친 유아평화체험관(맘편한 놀이터)이 가족 단위 방문객들의 큰 호응을 얻고 있다고 29일 밝혔다.군의 군비 부담을 줄이기 위한 외부 재원 확보 노력이 관람객 유입이라는 긍정적인 나비효과로 이어졌다. 실제로 올해 3월부터 5월까지 칠곡호국평화기념관 누적 관람객은 4만5476명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 3만107명과 비교해 약 51%나 급증한 수치다.현재 유치원과 어린이집 단체 예약은 한 달 이상 꽉 차 있으며, 주말이면 대구, 구미, 김천, 성주 등 인근 타 지역에서도 소문을 듣고 찾아온 방문객들의 발길이 끊이지 않고 있다.새롭게 탈바꿈한 유아평화체험관은 부모와 아이가 안심하고 머물 수 있는 가족 친화형 공간이다. 내부 시설은 보호자가 어디서든 아이의 동선을 살필 수 있도록 개방형 구조로 설계됐으며, 충격 흡수 바닥재와 둥근 모서리를 적용해 안전성을 극대화했다.또 볼풀장, 퍼즐, 숫자놀이, 미로, 자석 교구 등 놀이와 학습을 접목한 다채로운 콘텐츠를 갖췄다. 아이들이 안전하게 뛰어노는 동안 부모들은 곁에서 휴식을 취하거나 기념관 전시를 함께 둘러볼 수 있어 전체적인 체류 시간과 만족도가 동반 상승하고 있다.심금숙 군립휴포레어린이집 원장은 "현장체험학습을 올 때마다 아이들이 가장 먼저 찾는 공간"이라며 "날씨 영향을 받지 않고 이용할 수 있어 학부모와 교사들의 만족도가 높다"고 말했다.김재욱 칠곡군수는 "좋은 행정은 부족한 예산을 탓하는 것이 아니라 외부 재원을 확보해 군민들에게 더 나은 서비스를 제공하는 것"이라며 "앞으로도 공모사업을 적극 발굴하고 민간 재원 유치를 확대해 군민들이 일상에서 긍정적인 변화를 체감할 수 있는 사업을 꾸준히 추진하겠다"고 강조했다.