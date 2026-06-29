코오롱인더스트리, AI 기반 스마트 구매 플랫폼 구축 나서

허성 코오롱인더스트리 대표이사 사장 0 허성 코오롱인더스트리 대표이사 사장./ 코오롱 인더스트리

코오롱인더스트리가 사업 영역 전반에 걸친 AX(인공지능 전환) 전환에 속도를 내고 있다.코오롱인더스트리는 AI 기반 스마트 구매 플랫폼을 구축한다고 29일 밝혔다. 이번 시스템 구축을 계기로 허성 사장 취임 이후 경영의 핵심으로 삼아왔던 AX를 더욱 고도화하고 이를 통해 구매를 포함한 전 사업 영역에서의 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.AI 기반 스마트 구매 플랫폼은 구매 업무의 복잡성을 해결하는 동시에 공급망 리스크, 규제 확대, 시장 불확실성 심화 등 급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응하여 구매 경쟁력을 높이는 게 목적이다. 전략구매, 개발구매, 협력사 관리, 조달구매 등 구매 전 과정에 AI를 접목하여 혁신을 가속화한다는 계획이다.스마트 구매 플랫폼은 원재료 가격 변동에 민감한 화학산업의 특성을 고려해 방대한 내외부 데이터를 기반으로 품목별 최적의 구매 전략을 제시하고 개발 단계부터 공급망 관점의 의사결정을 지원한다. 이에 더해 독립적인 의사결정 수행이 가능한 '에이전틱 AI'를 활용한 조달 프로세스의 지능형 자동화와 협력사 성과 및 역량 평가·리스크 실시간 분석을 통해 공급망의 안정성과 원가 경쟁력을 동시에 확보한다.더불어 신제품 개발 단계에서부터 최적의 소재와 공급사를 선정하고 원가를 체계적으로 관리할 수 있는 개발구매 체계도 함께 강화한다. 새롭게 구축되는 스마트 구매 플랫폼에서는 원재료 변경이 필요한 경우 AI를 활용해 대체 원료를 신속하게 검색하고, 시뮬레이션을 통해 예상 재료비를 산출할 수 있어 제품과 가격 모두에서 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 기대된다. 차세대 구매 플랫폼은 시스템 분석과 설계, 개발, 통합 테스트를 거쳐 올해 하반기 내 구축 완료가 목표다.코오롱인더스트리 관계자는 "AI는 더 이상 개별 업무를 지원하는 도구가 아니라 일하는 방식의 혁신과 지속 가능한 성장을 견인하는 동력으로 자리매김하고 있다"며 "코오롱인더스트리는 AX를 중심으로 R&D, 구매, SCM, 생산, 품질, 물류를 하나의 데이터 기반 가치 사슬로 연결하여 제조 혁신의 새로운 패러다임을 만들어갈 것"이라 말했다.