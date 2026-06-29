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현대차그룹, ‘플러그 앤 차지’ 생태계 확장…채비와 맞손

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김아윤 기자

승인 : 2026. 06. 29. 09:20

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충전사업자와 협력해 생태계 확장
채비 전국 1500여 충전소서 이용
260629 (사진) 현대차그룹, 채비와 손잡고 '플러그 앤 차지(PnC)' 생태계 확장 가속
채비 충전소에서 현대차 아이오닉5 차량이 PnC 충전을 하고 있다./현대차그룹
현대자동차그룹이 전기차(EV) 고객에게 더 나은 충전 경험을 제공하기 위해 국내 민간 급속충전 1위 사업자인 채비(CHAEVI)와 손잡고 플러그 앤 차지(PnC)에 속도를 낸다.

29일 현대차그룹에 따르면 채비와 함께 PnC 기술 적용을 완료하고, 전국 채비 충전소에서 PnC 서비스를 본격 시작한다.

PnC는 전기차에 충전 케이블을 연결하기만 하면 회원 인증부터 충전, 결제까지 모든 과정이 자동으로 진행되는 국제 표준 기술이다.

일반 전기차 충전소가 회원인증 카드나 신용카드를 요구하는 것과 달리, PnC가 적용된 충전소는 차량과 충전기 사이에 암호화 통신을 적용해 고객이 충전 케이블 연결만으로 간편하고 안전한 충전 서비스를 누릴 수 있도록 돕는다.

이번 협업은 현대차그룹이 지난해 12월 발표한 '국내 PnC 네트워크 확대 계획'의 첫 성과다. 기존에는 현대차그룹의 초고속 충전 서비스 '이피트' 충전소 83곳을 중심으로 이용 가능했던 PnC를 이번 기술 연동으로 전국 채비 충전소 1500여 곳에서도 이용할 수 있게 됐다.

현대차그룹은 앞으로도 정부의 PnC 확대 정책과 연계해 다른 국내 주요 충전사업자와 협력하며 국내 PnC 충전 생태계를 단계적으로 확장해 나갈 계획이다.

현대차그룹 관계자는 "채비와의 PnC 서비스 개시는 고객 중심 충전 혁신을 본격적으로 확산하는 중요한 전환점"이라며 "앞으로도 민간 충전사업자, 정부와 긴밀히 협력해 전기차 충전 인프라의 편의성과 안전성을 동시에 높이는 생태계를 구축하겠다"라고 밝혔다.
김아윤 기자

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