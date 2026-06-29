kt cloud, 차세대 클라우드 플랫폼 적용한 ‘공공 클라우드’ 구축

가상서버와 컨테이너 한 환경에서 운영

자원 배포·확장·운영 관리 유연토록 설계

kt cloud PLATFORM 공공 서비스 본격화 0 kt cloud PLATFORM 공공 서비스 관련 이미지. /kt cloud

kt cloud가 자체 기술력으로 개발한 차세대 클라우드 플랫폼 'kt cloud PLATFORM'을 적용한 공공 클라우드 구축을 완료했다.29일 kt cloud는 가상서버(VM)와 컨테이너를 하나의 환경에서 운영할 수 있도록 kt cloud PLATFORM을 선보인다고 밝혔다. 클라우드 표준 기술인 쿠버네티스(Kubernetes) 기반 오픈스택(OpenStack) 아키텍처를 적용해 자원 배포와 확장, 운영 관리를 유연하게 할 수 있도록 설계된 게 특징이다.이는 고객이 단일 UI 기반의 관리 환경에서 주요 클라우드 자원과 보안정책을 일관되게 관리할 수 있어 운영 복잡도를 낮출 수 있다. 오픈소스 기반의 개방형 구조를 적용해 특정 벤더에 대한 종속성을 줄이고, 다양한 클라우드 환경과 유연하게 연계할 수도 있다.회사는 이번 공공 클라우드 구축을 통해 공공기관이 원거리 멀티 리전(서울-경북, 약 200km)과 근거리 멀티 AZ(용산-목동, 약 30km)를 연계한 클라우드 환경을 순차적으로 이용할 수 있게 됐다고 강조했다. 회사 관계자는 "특정 데이터센터나 시스템에 장애가 발생하더라도 다른 리전과 AZ를 통해 서비스를 안정적으로 운영할 수 있다"며 "국가·공공기관이 요구하는 재해복구(DR)와 고가용성 요건에도 효과적으로 대응할 수 있다"고 설명했다.생성형 AI 활용을 위한 인프라도 함께 제공한다. AI 학습부터 추론까지 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있으며, 이용량 변화에 따라 필요한 자원을 유연하게 확장할 수 있다. 공공기관은 CSAP 인증을 획득한 안전한 클라우드 환경에서 생성형 AI를 비롯한 다양한 AI 서비스를 개발·운영할 수 있다.회사는 kt cloud PLATFORM 기반 서비스를 민간 시장으로도 확대할 계획이다. 김봉균 kt cloud 대표는 "kt cloud PLATFORM 기반 공공 클라우드 구축은 자체 기술을 바탕으로 공공 클라우드 인프라의 안정성과 확장성을 높인 것"이라며 "공공기관의 안정적인 클라우드 전환과 AI 활용을 지원하고, 이를 바탕으로 민간 시장까지 플랫폼 적용을 확대하겠다"고 말했다.