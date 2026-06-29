닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

신용보증기금, 서울대 AI연구원과 공공·금융 인공지능 혁신 협력

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260629010009945

글자크기

닫기

채종일 기자

승인 : 2026. 06. 29. 10:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

서울대 AI연구원과 업무협약 체결…연구용 분석 데이터 제공
AI연구원이 추천하는 AI 유먕 스타트업에 금융·비금융 지원
[사진] 신용보증기금_서울대학교 AI연구원 업무협약식
강승준 신용보증기금 이사장(오른쪽)과 이재욱 서울대학교 AI연구원장이 26일 서울대학교 행정대학원에서 열린 '공공·금융 분야 AI 혁신 및 산학협력 활성화를 위한 업무협약식'에서 기념촬영을 하고 있다./신용보증기금
신용보증기금이 서울대학교 AI연구원과 손잡고 공공·금융 분야 인공지능(AI) 혁신과 AI 스타트업 육성에 나선다.

신용보증기금은 지난 26일 서울 관악구 서울대학교 캠퍼스에서 서울대학교 AI연구원과 '공공·금융 분야 AI 혁신 및 산학협력 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 신보의 정책금융 지원 역량과 AI연구원의 연구 역량을 결합해 공공·금융 분야의 기술 혁신과 산학협력을 확대하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 신보는 AI연구원에 AI 기반 기업 분석 시스템 'BASA' 서비스와 'NEST AI-Lab'의 데이터 안심 구역의 연구용 분석 데이터들을 제공한다. AI연구원이 추천하는 유망 AI 스타트업에는 보증·투자 등 금융 지원과 컨설팅, 입주 공간 지원 등 맞춤형 비금융 지원도 제공할 예정이다.

AI연구원은 신보의 인공지능 전환(AX) 전략 수립과 AI 기반 정책금융 서비스 고도화를 위한 기술 자문을 맡는다. 공공·금융 분야 AI 거버넌스와 보안 체계 구축에 대한 전문 컨설팅을 제공하는 한편, 신보가 추천한 AI 스타트업을 대상으로 산학협력 프로그램도 운영할 계획이다.

강승준 이사장은 "협약을 통해 신보가 산학협력 활성화와 공공·금융 분야 AI 혁신에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 방대한 기업 데이터와 금융·비금융 지원 역량을 활용해 AI 스타트업의 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.
채종일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기