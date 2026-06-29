신용보증기금, 서울대 AI연구원과 공공·금융 인공지능 혁신 협력

서울대 AI연구원과 업무협약 체결…연구용 분석 데이터 제공

AI연구원이 추천하는 AI 유먕 스타트업에 금융·비금융 지원

[사진] 신용보증기금_서울대학교 AI연구원 업무협약식 0 강승준 신용보증기금 이사장(오른쪽)과 이재욱 서울대학교 AI연구원장이 26일 서울대학교 행정대학원에서 열린 '공공·금융 분야 AI 혁신 및 산학협력 활성화를 위한 업무협약식'에서 기념촬영을 하고 있다./신용보증기금

신용보증기금이 서울대학교 AI연구원과 손잡고 공공·금융 분야 인공지능(AI) 혁신과 AI 스타트업 육성에 나선다.신용보증기금은 지난 26일 서울 관악구 서울대학교 캠퍼스에서 서울대학교 AI연구원과 '공공·금융 분야 AI 혁신 및 산학협력 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 29일 밝혔다.이번 협약은 신보의 정책금융 지원 역량과 AI연구원의 연구 역량을 결합해 공공·금융 분야의 기술 혁신과 산학협력을 확대하기 위해 마련됐다.협약에 따라 신보는 AI연구원에 AI 기반 기업 분석 시스템 'BASA' 서비스와 'NEST AI-Lab'의 데이터 안심 구역의 연구용 분석 데이터들을 제공한다. AI연구원이 추천하는 유망 AI 스타트업에는 보증·투자 등 금융 지원과 컨설팅, 입주 공간 지원 등 맞춤형 비금융 지원도 제공할 예정이다.AI연구원은 신보의 인공지능 전환(AX) 전략 수립과 AI 기반 정책금융 서비스 고도화를 위한 기술 자문을 맡는다. 공공·금융 분야 AI 거버넌스와 보안 체계 구축에 대한 전문 컨설팅을 제공하는 한편, 신보가 추천한 AI 스타트업을 대상으로 산학협력 프로그램도 운영할 계획이다.강승준 이사장은 "협약을 통해 신보가 산학협력 활성화와 공공·금융 분야 AI 혁신에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 방대한 기업 데이터와 금융·비금융 지원 역량을 활용해 AI 스타트업의 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.