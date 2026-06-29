닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

LG AI연구원, ‘ISO 27001’ 인증 획득…정보 자산 안전 보호 입증

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260629010009950

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 06. 29. 10:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

"글로벌 AI 시장의 보안 요구 대응 결과"
[이미지1] LG AI연구원 ISO 인증
LG AI연구원 ISO 인증 관련 사진. /LG
LG AI연구원이 데이터 학습부터 서비스까지 AI 생애주기 전 과정을 대상으로 국제 기준 준수를 입증했다.

29일 LG AI연구원이 최근 'ISO 27001' 인증을 획득했다고 밝혔다. 국제표준화기구(ISO)가 제정한 'ISO 27001'은 조직이 정보 자산을 다양한 보안 위협으로부터 얼마나 안전하게 보호하고 관리하는지 평가하는 정보보호 분야 대표 국제표준이다.

LG AI연구원은 이번 인증 획득에 대해 "글로벌 AI 시장에서 높아진 보안 요구에 선제적으로 대응하고, 세계적 수준의 정보보호 역량을 입증했다는 데 의미가 있다"고 강조했다.

앞서 LG AI연구원은 지난해 엔터프라이즈 AI 에이전트인 '챗엑사원(ChatEXAONE)'에 대한 인증을 획득하기도 했다. 이를통해 사내에서 생성형 AI 서비스로 기업 핵심 기술 문서까지 안전하게 다룰 수 있다는 것을 입증했다.

LG AI연구원은 올해 보안 인증 범위를 대규모 언어 모델을 기획하고 데이터를 가공하고 학습하는 단계부터 이를 최종 솔루션으로 구현할 예정이다. 이어 전사 영역으로 대폭 확대하겠다는 방침이다.

임우형 LG AI연구원장은 "LG는 글로벌 무대에서 기술 경쟁력을 증명하는 것과 함께 고객이 신뢰할 수 있는 안전한 AI 환경을 제공하는 것을 최우선 과제로 삼아왔다"며 "체계적인 보안 인프라와 책임 있는 AI 원칙을 기반으로 누구나 안심하고 도입하고 사용할 수 있는 전문가 AI 생태계를 구축할 것"이라고 말했다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기