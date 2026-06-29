IPARK현대산업개발·KCC, ‘시그니처 컬러’ 개발…“IPARK 재단장 연장선”

1 0 박희윤 IPARK현대산업개발 개발본부장(왼쪽 세 번째), 백창기 KCC 부사장(왼쪽 네 번째)이 지난 26일 서울 서초구 KCC 본사에서 아이파크 브랜드 시그니처 컬러의 기준을 정립하고 매뉴얼 북 제작을 위한 업무협약을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다.

IPARK현대산업개발은 KCC와 함께 지난 26일 서울 서초구 KCC 본사에서 IPARK(아이파크) 브랜드 시그니처 컬러 기준 정립과 색채 매뉴얼북 제작을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.이번 기준 정립은 HDC그룹 창립 50주년을 맞아 추진한 IPARK 브랜드 재단장의 연장선에서 진행한다. IPARK만의 공간 디자인을 일관되게 경험할 수 있도록 IPARK현대산업개발은 건축용 도료와 색채디자인 전문성을 갖춘 KCC와 함께 단지의 외관과 주동, 지하주차장 등에 적용할 색채 등의 기준을 표준화하고 매뉴얼북을 제작해 모든 현장에 적용하기로 했다.새로운 색채 체계에는 컬러 유니버설 디자인 개념도 적용된다. 색각 이상자와 고령자까지 공간을 직관적으로 인지할 수 있도록 컬러 유니버설 디자인을 통해 보행 동선과 차량 동선을 명확히 구분하고, 공간 인지성과 길 찾기 편의성을 높여 보다 안전하고 쾌적한 주거환경을 구현할 계획이다.IPARK현대산업개발 관계자는 "이번 협약을 통해 더욱 일관된 경험을 고객에게 제공하고 안정적인 품질관리가 가능할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 브랜드 아이덴티티를 주거환경 전반에 구현하고 고객에게 일관된 브랜드 경험을 제공하고, 라이프 플랫폼으로서 IPARK의 가치도 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.IPARK현대산업개발은 최근 브랜드를 전면 재단장하며 IPARK를 라이프 플랫폼으로 확장했다. 기존 IPARK 레드 중심에서 벗어나 번트엄버와 아이보리를 활용한 색채 체계로 브랜드 철학을 재해석한다.또한 지속 가능한 생태적 균형을 설계하는 디자인, 감성과 영감을 주는 공간 경험의 디자인 등을 통해 삶의 비전이 일상으로 이어지는 공간을 만들어간다는 것이 회사의 목표다.