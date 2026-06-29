KCC건설, 주거 플랫폼 ‘스윗온’ 출시…차량관리부터 스마트홈까지 통합

스윗온은 스위첸, 스위트, 스위트룸의 의미를 결합한 주거 플랫폼 서비스다. 단순한 스마트홈 시스템을 넘어 입주민의 일상과 주거 가치를 언제나 활성화(ON)하는 통합 서비스 플랫폼이라는 의미를 담고 있다.
스윗온은 크게 △생활 편의 서비스를 제공하는 스윗 컨시어지 △입주민 전용 예약 플랫폼 스윗 라운지 △스마트홈 제어 시스템 스윗 스페이스 등으로 구성된다.
스윗 컨시어지에선 가사 서비스와 세탁 서비스, 차량 관리 서비스 등 일상생활에 필요한 생활 편의 서비스를 제공할 예정이다. 스윗 라운지는 입주민 전용 서비스 예약 기능을 제공하는 공간이다. 모바일 환경을 통해 각종 생활 서비스를 간편하게 예약할 수 있다.
스윗 스페이스는 호텔 객실 패드 형태의 커스텀 제어 시스템을 적용한 스마트홈 서비스다. 조명과 난방, 환기 등 주거 공간 내 기능을 제어할 수 있으며, 입주민의 생활 패턴에 맞춘 맞춤형 공간 관리도 가능하다.
KCC건설 관계자는 "스윗온을 통해 입주민들이 하나의 플랫폼 안에서 생활 서비스 이용부터 주거 환경 제어까지 모두 해결할 수 있는 통합 주거 서비스를 제공할 계획"이라며 "이를 통해 입주 이후에도 고객 만족도를 높이고 스위첸만의 차별화된 브랜드 경쟁력을 강화할 방침"이라고 말했다.