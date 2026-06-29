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건설·부동산 업계소식

“에너지 효율개선 중점” 현대엔지니어링, 서울시 노후주택 40가구 집수리 지원

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이수일 기자

승인 : 2026. 06. 29. 10:21

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지난 27일 현대엔지니어링 집수리 봉사단이 서울시 노후주택에서 도배작업을 하고 있다.
현대엔지니어링은 서울시 내 취약계층의 주거환경 및 에너지 효율 개선을 위한 집수리 봉사활동을 진행했다고 29일 밝혔다.

이번 봉사활동에는 현대엔지니어링 임직원 40명과 대학생 봉사자 164명, 전문 기술자 37명 등 총 241명이 참여했다. 봉사단은 사전실습 및 안전교육 이수 후, 지난달 23일부터 이달 27일까지 총 4회에 걸쳐 서울시 내 취약계층 40가구를 대상으로 벽지 및 장판 시공 등을 진행했다.

현대엔지니어링은 '공간'과 '에너지'의 가치를 나누고 수혜자의 자립을 돕는다는 사회공헌 철학에 따라, 2023년부터 전국 주거취약계층을 대상으로 집수리 봉사활동을 이어오고 있다.

서울 지역에서는 지난해에 이어 2년 연속 사업을 이어가고 있으며, 올해는 단열벽지 시공 등 주택의 에너지 효율 개선에 중점을 두고 사업을 추진한다.

이번 활동은 서울시가 추진하는 '주거안심동행 민관협력사업'의 일환으로 진행했다. 이번 사업은 서울시와 민간기업, 비영리단체가 협력해 주거약자의 생활 환경을 개선하는 프로젝트다. 현대엔지니어링은 지난해부터 주거환경개선 자선단체인 '함께웃는세상'과 함께 참여 중이다.

현대엔지니어링 관계자는 "앞으로도 당사의 전문성을 살릴 수 있는 분야에서 지속성과 진정성을 바탕으로 사회공헌 활동을 꾸준히 이어갈 계획"이라고 말했다.
이수일 기자

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