보훈부, 우정사업본부와 협업 ‘6·25 전몰·순직군경 유족’에 헌정패 수여

우편인프라·집배원네트워크 활용, 보훈·복지 애로사항도 청취

6.25전쟁 전몰순직군경 유족 헌정패 이미지 0 6.25전쟁 전몰순직군경 유족 헌정패. /국가보훈부

국가보훈부가 6·25전쟁 참전 전몰·순직군경 유족에게 헌정패를 수여하는 사업을 내달부터 본격 추진한다.보훈부는 29일 전몰·순직군경의 희생과 공헌을 국가가 기억하겠다는 존경과 감사의 마음을 전하고 유족들을 위로하고 격려하기 위해 이 같은 사업을 추진한다고 밝혔다.헌정패 수여는 3만 5000여 명의 유족이 대상이다. 올해는 7월부터 고령자 순으로 7000명(1945년 6월 이전 출생)에게 순차적으로 수여한다. 헌정패는 메달과 증서, 액자, 케이스 등으로 구성됐다.메달은 전몰·순직군경이 지켜낸 평화와 자유의 대한민국을 상징하는 태극 문양에 호국 영웅의 명예로운 희생이 태양의 빛줄기 형태로 퍼짐을 의미하는 방사형으로 디자인됐다. 메달엔 '호국영웅', '평화', '자유'라는 글이 각인됐다. 보훈부는 중앙 수여식과 함께 지역별 계기 행사 연계, 개별 수여도 진행할 예정이다.보훈부는 '제복 입은 집배원'이 예우를 갖춰 유족과 가정을 방문해 전달하는 개별수여를 위해 오는 30일 과학기술정보통신부 우정사업본부와 업무협약을 체결한다. 협약식은 우정사업본부에서 진행되며 강윤진 보훈부 차관, 박인환 우정본부장이 참석한다.우정본부는 전국 우편 인프라와 집배원 네트워크를 활용해 방문·전달 서비스를 수행할 예정이다. 단순한 전달에 그치는 것이 아닌, 보훈과 복지 애로사항도 함께 청취할 계획이다.강 차관은 "이들의 희생과 헌신에 보답하기 위해 존경과 감사의 마음을 담은 헌정패를 유족분들에게 수여하는 사업을 추진하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "정부는 앞으로도 국가를 위해 목숨바친 유공자의 숭고한 희생을 국가가 제대로 기록하고 오래 기억할 수 있도록 다각적 노력을 기울여 나가겠다"고 말했다.