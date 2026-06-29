금호건설·롯데칠성, 혹서기 온열질환 예방 맞손…폭염 대응 캠페인 전개

1 0 최수환 금호건설 안전보건실 상무(CSO·오른쪽)와 서인환 롯데칠성음료 영업1본부 본부장이 지난 26일 서울 종로구 금호건설 본사에서 건설현장 온열질환 예방을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다.

금호건설은 롯데칠성음료와 함께 건설현장 근로자의 건강 보호를 강화하기 위해 지난 26일 서울 종로구 금호건설 본사에서 혹서기 온열질환 예방을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.양사는 건설현장 근로자의 건강 보호와 안전문화 확산을 위해 협력하기로 하고, 오는 9월까지 전국 현장을 대상으로 'Heat Down, Safety Up'(온도 낮추고 안전 올리고) 캠페인을 운영할 예정이다.협약에 따라 롯데칠성음료는 아이시스 생수와 이온음료, 이온분말 등 온열질환 예방 물품을 지원한다. 지원 물품은 여름철 건설현장 근로자들의 수분 보충과 온열질환 예방에 활용될 예정이다.금호건설은 오는 9월까지 전국 현장을 대상으로 폭염 대응 캠페인을 운영한다. 롯데칠성음료와 함께 수도권·충청권·영남권 주요 현장 4개소에서 게토레이 음료트럭과 체험 부스를 활용한 참여형 행사를 진행할 예정이다.또한 본사 안전보건운영팀 주관으로 전국 11개 사업장에서도 온열질환 예방 이벤트를 운영하기로 했다. 각 현장에서 진행되는 다양한 체험형 프로그램을 통해 근로자들이 폭염 대응 수칙을 자연스럽게 익힐 수 있도록 할 계획이다.금호건설은 전국 현장에 쿨타월·쿨토시·쿨마스크·얼음팩 등 혹서기 대응 물품을 지원하고 있다. 이와 함께 현장 내 그늘 쉼터를 운영하고, 금호고속·금호익스프레스 버스를 활용한 이동식 쉼터를 주요 현장에 배치할 방침이다.