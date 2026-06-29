한병도 “내일까지 與 국회의원 전원 비상대기…원 구성 마무리”

"국민 앞에 약속…더 이상 입법 '골든 타임' 허비하지 않아"

"'투표지 사태' 선관위 책임자 처벌 위해 특검 당론 추진"

"3대 메가프로젝트 野 흑색선전…與, 관용 없이 법적 대응"

민주당 정책조정회의-14 0 아시아투데이 이병화 기자 = 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 25일 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다.

한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 29일 민주당 국회의원 전원이 오늘부터 비상대기하면서 후반기 원 구성을 마무리하겠다고 밝혔다. 더 이상 국민의힘의 '발목잡기'를 기다려줄 수 없다는 주장이다.한 직무대행은 이날 최고위원회의에서 "민주당은 오늘 비상 의원총회를 열고 후반기 원 구성을 위한 본회의 준비에 돌입한다. 11차례 국민의힘과 만나 협상했지만, 법사위를 내놓으라는 말만 되풀이하고 있다"며 "내일까지 민주당 소속 의원 전원은 비상대기하며 원 구성을 차질 없도록 하겠다"고 했다.그러면서 "국민 앞에 약속하겠다. 더 이상 입법 골든 타임을 허비하지 않는다. 민주당은 오늘과 내일 후반기 원 구성을 마무리하고 국민께 민생 입법 성과를 보일 것"이라고 부연했다.민주당은 선거관리위원회 개혁을 위해 개헌뿐 아니라 특검도 추진한다. 한 직무대행은 "민주당은 오늘 제도 개선과 함께 이번 사태를 발본색원하고 책임자를 처벌하기 위한 특검도 당론으로 추진하도록 하겠다"며 "책임 있는 집권 여당으로서 철저한 제도 개선과 엄정한 진상 규명을 함께 추진할 것"이라고 강조했다.아울러 정부에서 이날 발표하는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'에 대해선 국민의힘의 무차별한 흑색선전을 경고했다. 법적 대응까지 나서겠다는 의지다. 한 직무대행은 "이번 프로젝트는 국가 미래 성장 동력과 글로벌 대기업들의 명운이 달린 국가 대계"라며 "그런데 국민의힘은 프로젝트 발표 전부터 철 지난 지역주의를 들먹이며 딴지를 걸고 있다"고 했다.이어 "악질적인 흑색선전에 민주당은 관용 없이 법적 대응에 나서겠다. 국민의힘은 이제라도 근거 없는 선동을 멈추고 국가 대계 사업에 대해 정파를 초월한 협력에 나서길 바란다"고 덧붙였다.