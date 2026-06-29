현대건설·워커힐, 힐스테이트 브랜드 재단장 기념 협업 캠페인 전개

1 0 워커힐 리버파크 전경.

현대건설은 자체 주거 브랜드 힐스테이트 출시 20주년 기념 브랜드 정체성(BI) 재단장을 기념해 워커힐 호텔앤리조트와 오는 8월 31일까지 협업 캠페인을 전개한다고 29일 밝혔다.이번 캠페인은 워커힐의 여름 프로모션인 '리버파크 야외수영장 패키지'와 연계했다. 힐스테이트의 3대 핵심 가치인 세련된 삶, 다채로운 삶, 편안한 삶을 프리미엄 휴양 공간에서 시각적 디자인과 체험을 통해 체감할 수 있도록 기획했다.이번 캠페인은 워커힐 공식 홈페이지를 통해 카바나 딜라이트 등 여름 시즌 한정 패키지 6종을 예약하는 것으로 시작된다. 투숙객에게는 체크인 시 웰컴 선물로 힐스테이트 라이프스타일 사인 사롱 등 '한정판 힐스테이트 브랜드 굿즈 3종'을 제공한다.제공한 브랜드 굿즈는 워커힐의 야외 수영장인 '리버파크' 이용으로 연결된다. 힐스테이트는 이 공간에 신규 시그니처 컬러와 디자인을 반영한 썬베드 등을 배치한다. 투숙객들은 암튜브, 사롱 등을 리버파크에서 활용하며 힐스테이트가 지향하는 라이프스타일 가치를 편의 물품 사용 경험을 통해 체감하게 된다.한편 현대건설은 이번 워커힐 협업을 시작으로 올림픽대로 옥외광고, 성수동 팝업스토어, 온라인 이벤트 등을 순차적으로 선보이며 신규 브랜드 정체서 출시 캠페인을 확장할 예정이다.