한수원, 전북 부안 800MW 해상풍력 사업 우선협상대상자 선정

전북특별차지도 서남권 해상풍력 800MW 사업 추진

사진. 서남권 해상풍력 800MW 공모 사업부지_전북도 제공 0 서남권 해상풍력 800MW 공모 사업부지/전북도

한국수력원자력이 전북특별자치도가 추진하는 '전북 서남권 해상풍력 확산단지 1단계(부안 800MW)' 공공사업시행자 공모에서 우선협상대상자로 선정됐다.이번 사업은 전북 부안군 해역에 조성되는 2.4GW 규모 해상풍력단지 가운데 800MW 규모를 개발하는 프로젝트다. 공공성이 핵심인 사업인 만큼 공모에는 공공기관 지분을 50% 이상 보유한 사업자만 참여할 수 있었다.한수원은 한국동서발전, 한전KPS, 한국전력기술, 한화오션, 두산에너빌리티, IBK금융그룹, KB금융그룹, 삼일C&S, 중앙해양중공업 등 10개 기업과 컨소시엄을 구성해 공모에 참여했다.컨소시엄은 공공성과 사업 추진 역량, 지역 상생 방안 등에서 높은 평가를 받아 우선협상대상자로 선정됐다.한수원 컨소시엄은 오는 8월 말까지 전북특별자치도와 실시협약을 체결한 뒤 사업을 본격 추진할 계획이다.김회천 한국수력원자력 사장은 "이번 우선협상대상자 선정은 한수원의 재생에너지 개발 역량과 공공성을 인정받은 결과"라며 "전북특별자치도와 지역사회, 참여 기업들과 긴밀히 협력해 정부의 해상풍력 보급 정책을 차질 없이 추진하고 국내 풍력산업 육성과 지역경제 활성화에 기여하는 모범사업으로 만들어 가겠다"고 말했다.