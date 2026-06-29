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중기벤처 중소

세라젬, 변리사회장 표창 수상…‘지식재산 경쟁력 강화 기여’

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 29. 14:00

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(사진자료2) 업계 최초로 대한변리사회 제품특허인증 최상위 등급을 획득한 세라젬 마스터 V9
업계 최초 대한변리사회 제품특허인증 최상위 등급을 획득한 세라젬 마스터 V9. /세라젬
세라젬은 지난 26일 서울 서초구 대한변리사회관에서 진행된 창립 80주년 기념식에서 지식재산 경쟁력 강화에 기여한 공로로 '대한변리사회장 표창'을 수상했다고 29일 밝혔다.

세라젬은 지속적인 연구개발을 기반으로 국내외 지식재산권을 확보하고 이를 제품에 적용하는 한편 해외 특허 침해에 적극 대응한 성과를 인정받았다.

세라젬은 제품 개발 초기 단계부터 핵심 기술을 체계적으로 권리화하며 지식재산 경쟁력을 높였다. 현재 출원과 등록을 포함해 특허·실용신안 505건, 디자인 225건, 상표 493건 등 국내외에서 총 1223건의 지식재산권을 확보했다. 사내 직무발명 제도를 통해 임직원의 연구 개발 성과를 지식재산권으로 연계하는 기반도 구축했다.

이는 제품 경쟁력으로 이어지고 있다. 척추 관리 의료기기 '마스터 V9'은 지난해 12월 대한변리사회가 주관하는 제품특허인증에서 업계 최초 최고 등급인 '골드마크'를 획득했다.

세라젬은 기존 확보한 핵심 특허 기술을 천안타운 스마트팩토리의 생산 시스템과 제품에 적용하고 이를 전 세계 70여개국에 공급하며 지식재산의 산업적 활용 범위도 넓히고 있다.

세라젬은 앞으로도 연구 개발 성과를 지식재산권으로 확보한 뒤 제품화와 글로벌 사업으로 연결하고 이를 다시 연구 개발에 투자하는 선순환 구조를 지속해서 강화할 방침이다.

세라젬 관계자는 "핵심 기술에 대한 선제적인 투자와 지식 재산 경쟁력 강화를 통해 국내 헬스케어 산업의 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.
이철현 기자

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