김회천 한수원 사장, 여름철 전력수급 대비 원전 안전 점검

김 사장, 원전 안전 운영 회의 주재

월성본부 현황 점검 및 대응 방안 공유

사진1. 한수원이 29일 김회천 한수원 사장(가운데) 주관으로 하계 전력수급 대비 원전 안전점검 회의를 개최했다 0 한수원이 29일 김회천 한수원 사장(가운데) 주관으로 하계 전력수급 대비 원전 안전점검 회의를 개최했다./한국수력원자력

한국수력원자력이 여름철 전력수급 대책 기간을 맞아 원자력발전소 안전 운영 체계 점검에 나섰다.김회천 한수원 사장은 대책 기간 첫날인 29일 전국 원전 소장들과 '여름철 전력수급 대비 원전 안전 운영 회의'를 개최하고 발전소 비상 대응 체계와 설비 상태 등을 집중 점검했다.이 자리에서는 폭염과 태풍 등 하절기 자연재해에 대비해 주요 설비의 건전성과 비상대응체계의 실전 가동성을 점검하고, 안정적인 발전소 운영을 위한 대응 방안을 공유했다. 또한 전력수요가 급증하는 시기인 만큼 '안전 최우선'이라는 기본 원칙 아래 원전 운영에 만전을 기하겠다는 의지를 다졌다.이어 김 사장은 월성원자력본부를 찾아 여름철 예측 가능한 상황을 넘어선 각종 자연재해에도 철저히 대비해 줄 것을 현장 직원들에게 당부했다.김 사장은 "글로벌 에너지 시장의 변동성이 지속되고 인공지능(AI) 산업 성장으로 전력수요가 증가하는 가운데, 올여름 폭염까지 예상돼 안정적인 전력 공급이 중요한 시기"라며 "철저한 원전 안전 운영으로 국민이 안심할 수 있도록 전력 공급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.