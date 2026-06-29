형지글로벌, ‘형지페이’ 고도화…스테이블코인 결제 기반 마련

이큐비알과 차세대 결제 플랫폼 구축 협약

블록체인 포인트·디지털 지갑 공동 개발

스테이블코인 결제 인프라 단계적 확대

[형지글로벌] 이큐비알 ‘형지페이’ 출시 임박...스테이블코인 결제 인프라 시연 및 협약 0 최준호 형지글로벌 대표이사(사진왼쪽)와 이현기 이큐비알 대표이사가 형지페이, 스테이블코인 결제 인프라 구축 시연회 및 업무협약 체결식을 마치고 기념촬영을 하고 있다./형지글로벌

형지글로벌이 블록체인 기반 디지털 결제 인프라 구축에 나선다. 멤버십과 포인트 시스템을 고도화하는 동시에 향후 스테이블코인 결제까지 연계할 수 있는 기반을 마련해 디지털 결제 시장 변화에 대응한다는 전략이다.형지글로벌은 블록체인 전문기업 이큐비알과 '차세대 블록체인 포인트 생태계 조성 및 형지페이 인프라 구축'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.양사는 지난 26일 인천 송도 형지글로벌패션복합센터에서 협약식을 열고 블록체인 기반 포인트 시스템 구축과 디지털 결제 플랫폼 개발을 공동 추진하기로 했다. 협약식 이후에는 스테이블코인 결제 인프라 구축을 위한 시뮬레이션도 진행해 실제 서비스 환경에서의 운영 안정성을 점검했다.형지글로벌은 이번 협력을 통해 블록체인 기반 포인트 파일럿 시스템을 구축하고, '형지멤버스' 통합 멤버십과 블록체인을 연동할 계획이다. 아울러 형지페이 디지털 지갑과 전자결제대행(PG) 시스템을 개발하고, 형지스테이블코인 기반 글로벌 결제 생태계 구축도 단계적으로 추진한다.완성된 시스템은 패션그룹형지가 운영하는 국내 약 2000개 매장을 비롯해 글로벌 파트너 유통망까지 적용 범위를 확대할 전망이다.형지글로벌의 주도하에 패션그룹형지는 스테이블코인 기반 결제 인프라 구축에도 속도를 내고 있다. 앞서 지난해 'HGKRW HJKRW' 등 총 6건의 상표를 특허청에 출원했다. 출원 대상은 암호화폐소프트웨어, 암호화폐금융거래 업무, 암호화폐 채굴업 등 총 3개로, 향후 디지털 결제 생태계 확대를 위한 사전 준비 작업으로 풀이된다.한편 협력사인 이큐비알은 자체 블록체인 플랫폼 'EQ Hub'를 기반으로 디지털 지갑과 블록체인 포인트, 스테이블코인 결제 등 Web3 서비스를 개발·운영하고 있다. 금융권과 다양한 산업군을 대상으로 디지털 자산 기반 결제 서비스 구축 협력을 확대해왔다.형지글로벌 관계자는 "이번 협약은 차세대 결제 환경 변화에 대응하기 위한 전략의 출발점"이라며 "블록체인 포인트 인프라를 기반으로 스테이블코인까지 확장 가능한 디지털 결제 생태계를 단계적으로 구축해 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.