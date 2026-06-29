政, 2030년까지 20조원 투입 ‘제조AX’ 청사진 제시

국가 제조데이터 관리체계 구축·제조 특화 AI 모델 개발…'풀스택 AI팩토리' 육성

산업단지 중심 M.AX 클러스터 확산…2030년 경제효과 100조원 창출 목표

정책발표하는 김정관 장관<YONHAP NO-4593> 0 김정관 산업통상부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. /연합

정부가 인공지능(AI)을 앞세워 제조업 경쟁력 회복에 나선다. 미국과 중국을 중심으로 AI 기술 경쟁이 치열해지는 가운데, 우리나라가 강점을 가진 반도체·조선·자동차 등 제조 기반에 AI를 접목해 생산성과 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다. 오는 2030년까지 민관이 총 20조원을 투자해 제조업 전반의 인공지능 전환(AX)을 추진하고, 100조원 이상의 경제적 부가가치를 창출한다는 목표도 제시했다.산업통상부는 29일 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 국가인공지능전략위원회와 함께 마련한 '대한민국 제조업 대전환의 길 : 제조AI 2030 전략'의 핵심 내용을 공개했다.이번 전략은 지난 2월 발표된 '대한민국 인공지능 행동계획'의 후속 대책이다. 산업부와 과기정통부, 중기부는 국가인공지능전략위원회 제조 태스크포스(TF)와 함께 약 6개월간 논의를 거쳐 실행 방안을 마련했다. 제조기업과 AI 전문기업, 대학, 연구기관 등 민간 전문가들도 전략 수립 과정에 참여해 현장 수요를 반영했다.김정관 산업부 장관은 "제조업의 AI 전환은 우리 산업의 미래 경쟁력과 생존을 좌우할 핵심 과제"라며 "관계부처와 민간 전문가들이 6개월간 치열하게 논의해 마련한 계획인 만큼, 단순한 보고서에 그치지 않고 현실 세계에서 실질적 가치 창출로 이어지도록 각 부처가 책임 있게 과제를 이행하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.산업부는 제조 AI 경쟁력 확보를 위해 우선 국가 차원의 제조데이터 관리체계를 구축한다. 부처별로 흩어져 있는 제조 데이터를 하나로 연계하고, 해외 유출을 막으면서도 기업 간 안전하게 활용할 수 있는 '국가 제조데이터 라이브러리'를 조성할 계획이다. 제조 현장의 숙련공이 축적한 노하우인 '제조 암묵지'도 데이터로 전환해 AI 학습 자원으로 활용한다.축적된 데이터를 기반으로 제조업 전반에서 활용 가능한 '제조 AI 파운데이션 모델'도 개발한다. 공장 설계부터 생산, 물류, 공급망 관리까지 제조 전 과정을 스스로 판단하고 제어하는 AI 에이전트를 육성하고, 물리법칙 기반 AI와 로봇 협업 기술을 접목한 '풀스택 AI팩토리'를 새로운 수출 산업으로 키운다는 구상이다.AI 확산 거점은 산업단지가 맡는다. 정부는 국내 제조업 생산과 수출의 약 3분의 2를 차지하는 산업단지를 중심으로 'M.AX 클러스터'를 구축해 지역 중소기업의 AI 도입을 지원할 예정이다. 산단별 실증 테스트베드와 엣지컴퓨팅센터 등 공용 인프라도 함께 조성해 위험 공정의 자동화와 작업환경 개선도 추진한다.민간 투자 확대를 위한 지원책도 마련된다. 정부는 펀드와 보증 프로그램을 활용해 민간 자금을 유치하고, 150조원 규모의 국민성장펀드와도 연계할 방침이다. 제조 AI 전문기업 인증제도를 도입하고, 석·박사급 전문인력 양성과 현장 재직자 교육 프로그램도 확대한다. 아울러 '산업디지털전환 및 인공지능 활용 촉진법'과 '중소기업 스마트제조혁신법' 개정을 추진해 제도적 기반도 마련하기로 했다.