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체육공단 ‘2026 공공데이터 활용 경진대회’ 개최, 창의적 서비스 발굴

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천현빈 기자

승인 : 2026. 06. 29. 16:05

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서비스 개발·지식재산 2개 부문 운영
대상 250만원 등 총 5개 팀 시상키로
10월2일까지 증빙자료 첨부 온라인 접수
스포츠코리아랩 입주 가점 등 혜택 제공
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서울시 송파구에 위치한 서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO) 전경. /제공=KSPO
국민체육진흥공단이 체육 분야 공공데이터를 활용한 혁신적인 서비스와 지식재산 창출을 지원하기 위해 '2026 공공데이터 활용 경진대회'를 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 대회는 '공공데이터 포털(data.go.kr)'과 '문화 빅데이터 플랫폼(bigdata-culture.kr)'에서 제공하는 데이터를 활용해 아이디어를 구현하는 방식으로 진행된다.

공모는 웹·애플리케이션 기반 서비스 개발, 논문·특허 등 지식재산 창출 등 2개 부문으로 나뉘며, 대한민국 국민이라면 누구나 참가할 수 있다.

체육공단은 심사를 거쳐 대상 1개 팀에 250만원, 우수상 2개 팀에 각 125만원, 특별상 2개 팀에 각 100만원의 상금을 수여할 예정이다.

수상팀에는 상금과 함께 창업 지원 혜택도 제공된다. 내년도 '스포츠코리아랩(SKL)' 입주 시 가점을 받을 수 있으며, 전시 체험관을 통한 홍보 기회도 지원된다.

참가를 희망하는 개인 또는 팀은 오는 10월 2일까지 사례보고서와 증빙자료를 첨부해 온라인으로 신청하면 된다. 대회와 관련한 자세한 내용은 국민체육진흥공단 누리집에서 확인할 수 있다.
천현빈 기자

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