닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 교육·행정자치

취업난에 ‘채용 보장’ 계약학과 쏠림…학생 수 13.5% 늘었다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260629010010191

글자크기

닫기

세종 김남형 기자

승인 : 2026. 06. 29. 16:28

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

4년제 계약학과 재학생 1만103명…채용조건형은 학과 줄고 학생 늘어
기술이전 실적 16.3% 감소…학생·교원 창업기업은 두 자릿수 증가
신입생들로 붐비는 서울대 정문
서울대학교 입학식이 열린 2월 26일 서울 관악구 서울대 정문에서 학생과 학부모들이 기념 촬영을 하고 있다. /연합뉴스
청년 취업난이 이어지는 가운데 입학과 동시에 채용이 연계되는 '채용조건형' 계약학과 학생 수가 1년 새 13% 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 기업이 필요한 인재를 대학과 함께 키우는 계약학과 전체 재학생도 처음으로 1만명을 넘어섰다.

교육부와 한국대학교육협의회는 29일 이 같은 내용의 '2026년 6월 대학정보공시 분석 결과'를 발표했다. 4년제 일반·교육대학 192곳과 전문대학 125곳의 신입생 선발 결과, 산학협력 현황 등을 분석했다.

올해 4년제 일반·교육대학의 계약학과는 236개로 전년보다 1.3% 늘었다. 재학생 수는 1만103명으로 지난해 9631명보다 4.9% 증가했다.

특히 채용조건형 계약학과의 학생 증가세가 두드러졌다. 채용조건형 계약학과 수는 33개로 지난해 38개보다 13.2% 줄었지만, 학생 수는 2754명에서 3126명으로 13.5% 늘었다. 채용조건형은 입학과 동시에 채용이 확정되고, 산업체 맞춤형 교육과정을 이수한 뒤 해당 기업에 채용되는 방식이다.

채용조건형과 재교육형을 결합한 혼합형 계약학과도 확대됐다. 혼합형 계약학과 수는 38개에서 56개로 47.4% 늘었고, 학생 수는 2116명에서 2423명으로 14.5% 증가했다. 반면 산업체 직원의 재교육이나 직무능력 향상을 위한 재교육형 계약학과는 157개에서 147개로 줄었고, 학생 수도 4761명에서 4554명으로 감소했다.

산학협력 지표는 엇갈렸다. 산업체 경력을 보유한 전임교원은 1만1329명으로 전년보다 6.5% 늘었다. 국·공립대학은 3150명으로 10.2%, 사립대학은 8179명으로 5.2% 각각 증가했다.

반면 대학 연구성과가 기업으로 넘어가는 기술이전 실적은 줄었다. 지난해 4년제 일반·교육대학의 기술이전 실적은 4669건으로 전년 5575건보다 16.3% 감소했다. 기술이전 수입료도 1183억2000만원에서 1003억7000만원으로 15.2% 줄었다. 다만 건당 평균 수입료는 2122만원에서 2150만원으로 1.3% 증가했다.

창업 지표는 개선됐다. 지난해 신규 학생 창업기업은 1998개로 전년보다 10.1% 늘었고, 교원 창업기업은 414개로 13.1% 증가했다. 창업강좌 수는 1만538개로 2.7% 줄었지만, 이수자 수는 36만3257명으로 소폭 늘었다.

신입생 선발에서는 사회통합전형 기회균형선발 비중이 소폭 증가했다. 올해 4년제 일반·교육대학 전체 입학생 35만8499명 중 기회균형선발로 입학한 신입생은 3만3938명으로 9.5%를 차지했다. 지난해 9.3%보다 0.2%포인트 오른 수치다.

지역별로는 수도권대학의 기회균형선발 비율이 10.4%로 비수도권대학 8.8%보다 1.6%포인트 높았다. 설립 유형별로는 사립대학이 9.6%로 국·공립대학 9.1%보다 높았다.

신입생 출신 고교 유형은 일반고가 75.5%로 가장 많았다. 이어 기타 9.7%, 특성화고 6.5%, 자율고 4.5%, 특수목적고 3.8% 순이었다. 기타에는 영재학교, 검정고시, 외국고, 외국인학교, 대안학교 등이 포함된다.

전문대학에서도 계약학과와 창업 지표는 증가세를 보였다. 전문대학 계약학과는 155개로 전년보다 1.3% 늘었고, 학생 수는 4276명으로 3.8% 증가했다. 신규 학생 창업기업은 276개로 27.2% 늘었다. 다만 기술이전 실적은 75건으로 전년보다 29.2% 감소했다.
김남형 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기