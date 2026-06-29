이재용·최태원 800조 쏟는 서남권 반도체 팹…“방향 맞지만 인프라 구축이 성패”

서남권에 팹 4기 추가 건설 예고

충청권에는 패키징 공정 구축

반도체 생산 거점 확대로 안정적 수급환경 조성

AI 시대 국가주도 투자 '긍정적' 요인으로

여건 및 인프라 조성 소요시간 등 우려요인도

이재명 대통령, 3대 메가프로젝트 국민보고회<YONHAP NO-4850> 0 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장의 기업투자 계획 발표 후 발언하고 있다. /연합

정부가 반도체와 인공지능(AI)을 미래 성장축으로 삼아 추진하는 대규모 메가 프로젝트 핵심이자 가장 큰 비중을 차지하는 부분은 삼성전자와 SK하이닉스의 서남권 반도체 팹 추가 구축이다. 수도권 중심의 반도체 생산기지를 전국으로 확대해 수급불균형에 대응하겠다는 구상으로, 여기에만 800조원이 투입된다. 재계는 AI 시대를 대비한 과감한 투자 필요성에는 공감하면서도 전력과 용수, 전문인력 등 기반 인프라가 뒷받침되지 않으면 실효성을 담보하기 어렵다고 보고 있다. 아울러 현지 정주여건 개선을 통한 인재유치 등도 해결 과제로 꼽힌다.29일 청와대 및 정부는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 열고 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터를 중심으로 한 투자 계획을 내놨다. 이날 행사에는 재계 총수들도 직접 참석해 정부 구상에 힘을 실었다.이재용 삼성전자 회장은 "기업이 새로운 도전에 나설 수 있도록 프로젝트에 참여할 기회를 마련해 준 정부에 감사드린다"며 "삼성도 대한민국의 미래 경쟁력을 높이는 데 최선을 다하겠다"는 뜻을 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장 역시 "AI는 이제 내수 산업이 아니라 수출 산업으로 키워야 한다"며 "대한민국이 AI 수출 국가로 도약하기 위해서는 지금과 같은 과감한 인프라 투자가 반드시 필요하다"고 강조했다.이에 화답해 이 대통령은 두 총수를 "영웅"이라고 칭하며 감사를 표하기도 했다. 조건상 유리한 해외 등에 건설해야 기업으로서 이익을 낼 수 있지만, 여러 제반 상황을 고려해 국내 투자를 결정했다는 점에서다.대통령이 직접 짚은 것처럼 투자 지역 선정 과정에서 정부의 균형발전 정책이 기업의 판단보다 앞설 경우 경영 효율성이 떨어질 수 있다는 우려는 지속돼왔다. 그중에서도 반도체 전공정은 협력업체와 장비기업, 연구개발 인력 등이 긴밀하게 연결돼야 하는 산업인 만큼 생산시설을 지역으로 분산하는 것이 반드시 경쟁력 향상으로 이어지는 것은 아니라는 지적이 나오고 있어서다. 이날 행사에서 전영현 삼성전자 부회장 또한 "국가산단에 필요한 인프라를 국가에서 책임지고 구축해 달라"며 "전력과 용수는 AI 시대 가장 중요한 산업 인프라로 안정적 공급 및 경쟁력 있는 가격으로 공급해주시면 감사하겠다"고 말했다.이와 함께 인프라 구축부터 공장 설립까지 빠르게 진행하더라도 적지않은 기간이 소요되는 만큼, 반도체 업계 호황 사이클의 지속 여부를 알수 없다는 점도 리스크로 꼽힌다. 현재는 AI 수요가 폭증하면서 메모리반도체 수요도 커지고 있으나, 이러한 초호황이 이어질지는 미지수이기 때문이다. 앞선 용인 반도체 클러스터에만 전력 인프라 구축 등에 9년 여가 걸린 것으로 알려져 있고, 이제야 팹 착공에 돌입한 상황이다. 아예 인프라 조성을 새로 시작해야하는 서남권 클러스터 구축 기간 동안 불황이 돌아온다면 대규모 투자에 따른 손실은 기업이 감내해야 하기 때문에 우려도 제기된다.아울러 정주여건의 개선도 주요 과제로 꼽힌다. 곽노정 SK하이닉스 사장 또한 이날 보고대회에서 교육 인프라 등의 여건 개선이 필요하다는 의견을 전한 바 있다. 이 대통령은 이에 대해 "교육 여건 뿐만 아니라 문화인프라, 보건의료 인프라를 아우르는 전반적인 주거환경 개선에 정부 뿐만 아니라 지자체와도 협력해 안정화를 추진하도록 노력하겠다"고 말했다.다만 반도체업계에선 이번 프로젝트로 기업만이 감당하기 어려운 전력과 용수, 송전망, 인허가 문제를 국가 차원에서 지원한다는 점은 긍정적으로 평가한다. 글로벌 빅테크들이 AI 데이터센터와 반도체 생산능력 확대에 천문학적인 투자를 이어가는 상황에서 민관 협력을 통해 투자 속도를 높여야 글로벌 경쟁에서 뒤처지지 않을 수 있다는 판단이다.특히 장기적인 관점에서는 수도권에 집중된 생산기지를 분산하는 방향에도 공감하는 분위기다. 반도체 생산시설이 평택과 용인 등에 집중되면서 전력과 용수, 부지 확보에 한계가 나타나고 있는 만큼 새로운 성장 거점이 필요하다는 것이다.한국반도체협회 관계자는 "신규 투자 계획은 급변하는 반도체 시장 상황에 적시에 대응한다는 의미"라며 "반도체 산업의 주요 인프라를 새 지역에서 확보함으로서 다극화를 추진하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.반도체 업계 관계자는 "중장기적으로는 생산 거점을 다변화할 필요성은 있다"며 "AI 시대에는 지금보다 훨씬 큰 생산 능력이 요구되는 만큼 새로운 클러스터를 육성하는 방향 자체는 의미가 있다"고 말했다.