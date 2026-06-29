[르포] 도서·산간 잇는 섬에어…‘하늘 위의 마을버스’ 꿈꾼다

섬에어 김포~사천 노선 탑승기

도서·산간 연결 '균형발전' 포석

"국제선 과감한 규제 철폐 필요"

KakaoTalk_20260625_173225139_02 0 섬에어 ATR 72-600 항공기./섬에어

KakaoTalk_20260629_141932970 0 섬에어 ATR 72-600 항공기./김유라 기자

KakaoTalk_20260629_095015923 0 양승민 섬에어 기장./섬에어

"'하늘 위의 마을버스'가 지방 곳곳을 누비는 세상." 소형항공사 섬에어가 그리는 미래다. 수도권과 지방, 도서·산간 지역을 촘촘히 연결해 지역 소멸 시대의 새로운 교통망을 만들겠다는 구상이다.지난 24일 김포공항에서 경남 사천으로 향하는 섬에어 항공기에 몸을 실었다. 지난 3월 취항한 김포~사천 노선은 현재 서울과 사천을 잇는 유일한 항공편이다. 섬에어는 도서·산간 지역을 항공으로 연결하는 것을 목표로 출범한 국내 신생 항공사다.사천은 우주항공청과 한국항공우주산업(KAI), 군부대 등이 자리한 국내 항공우주 산업의 중심지다. 섬에어가 첫 취항지로 사천을 선택한 이유이기도 하다.이날 우주항공청 행사 참석을 위해 비행기에 오른 한 승객은 "버스나 KTX를 이용하면 5시간은 걸리는 거리"라며 "비행시간은 1시간 남짓에 불과해 시간을 크게 아낄 수 있다"고 말했다.항공기에 오르자 가장 먼저 시선을 사로잡은 것은 창밖의 프로펠러였다. 섬에어가 운용하는 ATR 72 터보프롭 항공기는 날개가 기체 위쪽에 장착돼 있다. 날개가 창문을 가리는 일반 제트여객기와 달리 어느 좌석에서도 탁 트인 풍경을 감상할 수 있었다.기내는 72석 규모로 대형 여객기보다 아담했지만 좌석 간격과 복도 폭은 성인 승객이 이용하기에 불편함이 없었다. 비행시간이 1시간 안팎인 점을 고려하면 단거리 노선에 적합한 공간 구성이었다.섬에어의 목표는 단순히 사천 노선을 운영하는 데 그치지 않는다. 울릉도와 백령도 등 도서·산간 지역을 촘촘히 연결하고, 장기적으로는 일본 대마도 등 국제선까지 노선을 확대한다는 계획이다. 지역 간 이동 시간을 획기적으로 줄여 균형발전에 기여하겠다는 구상이다.이 같은 목표를 실현하기 위한 전제는 안전이다. 섬에어는 객실승무원을 모두 5~10년 이상 경력자로 구성했고, 조종사 역시 터보프롭 운항 경험이 풍부한 베테랑을 배치했다. 이날 항공기를 조종한 양승민 기장도 공군에서 20년 넘게 복무한 터보프롭 전문가다.양 기장은 "터보프롭 항공기는 국내 승객들에게는 다소 낯설지만 유럽과 동남아에서는 단거리 노선의 대표 기종으로 오랫동안 운용되며 안전성을 입증받았다"고 설명했다.그는 특히 버드스트라이크에 대한 우려도 일축했다.양 기장은 "군과 민간에서 30년 가까이 터보프롭 항공기를 운항했지만 버드스트라이크가 엔진 손상으로 이어진 사례는 단 한 번도 경험하지 못했다"고 말했다.실제 엔진 흡입구(인테이크) 앞에는 고속으로 회전하는 프로펠러가 위치해 새나 이물질이 직접 유입되는 것을 막는 역할을 한다. 흡입구 내부도 S자 형태로 설계돼 조류가 곧바로 엔진으로 빨려 들어가기 어려운 구조다.섬에어는 오는 울릉공항 개항에도 대비하고 있다. 활주로 길이가 약 1200m에 불과한 울릉공항에서도 안전하게 이착륙할 수 있도록 조종사들이 고도와 속도를 일정한 패턴으로 유지하는 운항 절차를 반복 숙달하고 있다.다만 제도 개선은 여전히 과제로 남는다. 업계에서는 소형 항공사의 공공성을 고려한 정부 지원이 필요하다고 입을 모은다. 일본에는 단거리 활주로를 갖춘 공항이 많은 만큼 국제선 규제를 완화하면 노선 확대에도 도움이 될 것이라는 의견이다. 장기적으로는 군이 보유한 단거리 활주로를 민간과 공유하는 방안도 대안으로 거론된다.양 기장은 "현재 국제선 운항에 50석 제한 등 제도적 제약이 있다"며 "공익적 역할을 수행하는 소형 항공사가 지역을 연결하는 교통수단으로 자리 잡을 수 있도록 과감한 규제 개선과 정책적 지원이 필요하다"고 말했다.