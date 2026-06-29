최태원 “매년 100조 국내 투자”…AIDC·반도체에 2100兆 ‘베팅’

SK하이닉스, 서남권 신규 생산 기반

용인 클러스터 12년 앞당겨 마무리

AI 핵심 데이터센터 15GW 규모

최태원 회장, 투자계획 발표<YONHAP NO-4749> 0 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 반도체 및 AI 데이터센터 투자 계획을 발표하고 있다. /연합

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최태원 SK그룹 회장이 청와대 영빈관 단상에 올라 "먼저 근본적인 질문을 드리고 싶다"고 입을 열었다. 그는 "대한민국은 왜 AI(인공지능)를 해야 하느냐"면서 '국민 경제 성장'이라는 답을 내놨다. 이를 위해 지능을 생산하는 지능 생산공장, 즉 AI 팩토리가 필요하다는 것이다. AI 데이터센터를 빠르고 큰 규모로 만들어 상품이 아닌 지능을 수출해야 한다는 게 최태원 회장이 생각하는 우리 경제의 청사진이다.이날 SK그룹이 발표한 투자 규모는 총 2100조원이다. 모두 반도체와 AI데이터센터 등 AI 산업에 가장 필수적인 부문에 집중하는 초대형 투자다. 이미 진행하고 있는 반도체 팹 건설도 완공 시기를 앞당겨 폭증하는 수요에 대응하기로 했다. AI 시대의 생산 경쟁력이 얼마나 많은 생산 능력을 확보하느냐에 달려있는 만큼 최대한 효율적이고 빠른 투자로 공급난에 대응하겠다는 설명이다.29일 최태원 회장은 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민 보고회'에서 "향후 10년간 SK는 평균 (매년) 100조원 이상의 국내 투자를 계속 집행하도록 하겠다"며 이같이 말했다.SK그룹은 SK하이닉스와 SK텔레콤이 나섰다. SK하이닉스는 서남권에 신규 생산 기반을 조성하기로 했으며, 2045년에 완공 예정이었던 용인 클러스터 계획도 12년 앞당겨 2033년에 마무리 짓겠다고 밝혔다.SK하이닉스는 용인~청주~서남권을 잇는 AI 메모리 생산벨트를 구축한다. 기존 생산 거점은 고도화하고 차세대 생산거점을 단계적으로 확보해 안정적인 공급망을 구축한다는 계획이다. 이를 위해 용인 클러스터에 600조원을 투입하고, 청주에는 100조원을 투자해 낸드 신규 팹을 건설하고 HBM 후공정을 담당하는 첨단 패키징 역량을 강화한다.이날 관심을 모은 것은 '또 하나의 대형 거점'이다. SK하이닉스는 서남권을 차세대 거점으로 보고 향후 투자가 본격화되면 팹 건설 등에 약 400조원을 단계적으로 투입한다고 밝혔다.SK하이닉스 측은 "서남권은 그중에서 대규모 부지를 확보할 수 있는 여지가 크고, 정부·지자체가 전력·용수 등 인프라 구축에 적극적인 의지를 보이고 있는 지역으로 보고 있다"면서 "구체적인 인프라는 정부·지자체와 단계적으로 협의해 나가겠다"고 설명했다.또한 대규모 투자 재원에 대해서는 투자가 한번에 집행되지 않고 단계적으로 이뤄지는 만큼, 재원 역시 단계적으로 조달해 나간다고 전했다. 회사 측은 "이 과정에서 글로벌 파트너들과의 협력을 비롯해 다양한 조달 방안을 함께 검토하고 있으며, 구체적인 방식과 조건은 투자 집행 단계에 맞춰 확정해 나갈 계획"이라고 밝혔다.AI 데이터센터는 SK텔레콤을 주축으로 약 1000조원을 투자해 총 15GW 규모를 만든다. AI 데이터센터는 대규모 연산 능력을 제공하는 핵심 인프라이자, 로봇과 피지컬 AI 등을 뒷받침하는 기반시설이다. 1단계로 여러 지역에 5GW의 AI 데이터센터를 구축하고, 2035년에 추가로 10GW의 데이터센터를 건설할 예정이다.SK텔레콤은 현재 아마존웹서비스(AWS)와 2027년 하반기 가동을 목표로 울산에 AI 데이터센터를 건설 중이며, 최근에는 엔비디아와 공동으로 차세대 AI 데이터센터인 'AI 팩토리' 구축 계획도 발표했다. AI 모델 학습과 추론 수요가 급증하는 가운데, 국내 AI 컴퓨팅 인프라를 선제적으로 확충해 대한민국을 아시아·태평양(APAC) AI 인프라 허브로 도약시킨다는 목표다.SK텔레콤은 재원 조달에 대해 "SK 자체 투자, 전략적 파트너 투자, 글로벌 고객의 장기 계약, 프로젝트 파이낸싱 등을 복합적으로 활용할 계획"이라고 전했다.한편 발표회 후 이어진 토론회에서 곽노정 SK하이닉스 사장은 정부에 보다 현실적인 차원의 지원을 요청했다.곽 사장은 현재 건설 중인 용인 클러스터와 청주 팹도 반도체 특별법의 수혜를 받을 수 있게 해달라고 말했다. 반도체 특별법의 수혜를 받게 되면 산업기반시설 구축비의 일부를 지원받을 수 있고 입주 기업들을 대상으로 기타 인허가 등을 신속히 처리 받을 수 있다.이어 지역에서 인재들이 잘 정착할 수 있도록 다른 무엇보다 교육의 질이 높아져야 한다고도 강조했다. 지역으로 상당 수의 직원들이 가야 하는 만큼, 지역 거주 환경이 충분히 개선돼야 하는게 SK하이닉스 뿐 아니라 전 반도체 영역의 고민이 될 것으로 보인다.