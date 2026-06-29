행안부, 전국 빗물받이 423만곳 점검 완료…정비율 139.9%

중점관리구역 정비율 187.5%…상습침수 우려지역 집중 관리

5-006 0 김광용 행안부 재난안전관리본부장이 지난 19일 경기 가평군 소하천 '깊은골천'을 방문해 제방과 교량 등 재해복구사업 추진현황을 점검하고 있다/행안부

정부가 본격적인 장마철을 앞두고 전국 423만 8000여 곳 빗물받이 대상으로점검과 청소를 마치며 장마철 침수 대비를 완료했다.행정안전부는 기후에너지환경부와 함께 지난 5월부터 '빗물받이 정비 태스크포스(TF)'를 운영하며 전국 빗물받이 정비를 추진한 결과 지난 26일 기준 정비 실적은 목표 대비 139.9%를 달성했다고 29일 밝혔다.전국 빗물받이 관리 대상은 423만 8710곳이며, 점검과 청소·준설 등을 포함한 정비 실적은 592만9626건으로 집계됐다.침수가 자주 발생하거나 우려되는 중점관리구역의 정비율은 187.5%, 일반관리지역은 134.5%로 기록했다.행안부는 앞서 지방자치단체의 빗물받이 정비를 지원하기 위해 지난 3월 재난안전특별교부세 326억원을 지원하고 지역별 정비 우수 사례집과 빗물받이 위치를 알리는 스티커 표준안도 마련해 배포했다. 이와 함께 지난달 11일부터 29일까지 실시한 민·관 합동 안전점검을 통해 시설 파손과 청소 미흡 등 위험요인 161건을 확인해 장마철 이전까지 보완하도록 조치했다.국민이 주변의 막힌 빗물받이를 신고할 수 있도록 안전신문고를 통한 빗물받이 신고도 활성화됐다. 지난 26일 기준 접수된 신고는 1만3755건으로 지난해 같은 기간보다 1.4배 늘었으며, 이 가운데 1만2011건(87.2%)이 처리됐다.행안부는 본격적인 장마가 시작되는 오는 7월 7일부터 9월 30일까지 여름철 자원봉사 집중기간을 운영해 빗물받이 점검과 청소, 쓰레기 투기 방지 홍보 등을 추진할 계획이다.특히, 이번에 정비가 완료된 곳이더라도 후속 관리가 이뤄지지 않아 침수가 발생하는 일이 없도록, '비 오기 전 점검, 비 온 후 청소'로 빗물받이를 반복적으로 정비하고 정비 실태에 대한 불시 점검도 병행할 방침이다.김광용 재난안전관리본부장은 "정부는 전국의 빗물받이를 대상으로 1차 정비를 모두 완료했으며, 앞으로도 정비 실태를 지속 관리하며 올 여름철 침수로 인한 피해를 최소화하겠다"며"막힌 빗물받이를 발견하면 안전신문고로 즉시 신고해 달라"고 말했다.