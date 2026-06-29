롯데건설 ‘르엘’, 하이엔드 아파트 브랜드 선호도 1위

이미지 0 서울 송파구 '잠실 르엘' 부분 투시도./롯데건설

롯데건설의 하이엔드 주거 브랜드 '르엘'이 소비자들이 가장 선호하는 하이엔드 아파트 브랜드로 조사됐다. 프리미엄 입지와 고급 커뮤니티, 차별화된 디자인이 하이엔드 브랜드의 중요 요소로 꼽히면서 고급 주거시장에서도 브랜드 경쟁이 한층 치열해지고 있다.부동산 정보업체 부동산114는 지난 19~26일 전국 3849명을 대상으로 실시한 '하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사' 결과 롯데건설의 르엘은 전체 응답자의 58.4%(복수응답)를 얻어 10개 하이엔드 브랜드 가운데 가장 높은 선호도를 기록했다고 29일 밝혔다.2위는 현대건설의 '디에이치'(50.5%), 3위는 DL이앤씨의 '아크로'(50.1%)였다.부동산114는 르엘이 성별과 연령, 지역 등에서 고른 지지를 받았으며, 인지도와 호감도, 거주의향 등 주요 평가 항목에서도 높은 점수를 받았다고 설명했다.최근 2년간 입주하거나 분양한 주요 하이엔드 아파트 24개 단지를 대상으로 진행한 '최고급 이미지' 조사에서는 서울 강남구 '청담 르엘'이 1위를 차지했다.하이엔드 브랜드의 필수 조건으로는 '프리미엄 입지'를 꼽은 응답이 69.5%로 가장 많았다. 이어 △고급 커뮤니티 시설(61.0%) △외관·건축 디자인 차별화(55.0%) △프라이버시를 고려한 설계(35.9%) △브랜드 고유성과 이미지(33.8%) 순으로 조사됐다.윤지해 부동산114 리서치랩장은 "하이엔드 아파트 브랜드에 대한 수요자의 기대 수준이 지속적으로 높아지고 있다"며 "르엘은 최근 '청담 르엘'과 서울 송파구 잠실동 '잠실 르엘' 등 대단지 입주가 이어지면서 최고급 브랜드 이미지가 더욱 강화된 것으로 보인다"고 말했다.이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.58%포인트다.